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Без кастрюли и сковородки! Назван простейший способ приготовить яйца-пашот (видео)

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Четверг 25 мая 2023 10:24
Без кастрюли и сковородки! Назван простейший способ приготовить яйца-пашот (видео) Фото: Как приготовить яйца-пашот в микроволновке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовление яиц-пашот для некоторых составляет целую проблему, ведь многие люди пытаются добиться жидкого желтка, отваривая яйа в воде.

Пользователь TikTok @danarebeccadesigns, поделилась новым революционным методом приготовления яйца с идеальным желтком прямо в микроволновой печи.

Как просто приготовить яйца-пашот

Будь то тосты или полноценный английский завтрак, яйца являются основным продуктом для многих.

Универсальная и вкусная закуска может подаваться с любым из трех приемов пищи в течение дня и может быть приготовлена ​​различными способами.

К счастью, одна женщина поделилась революционным лайфхаком, позволяющим с легкостью приготовить яйца-пашот, причем даже без сковороды или кастрюли.

Она утверждает, что может добиться идеально жидкого желтка, просто разогрев яйца в микроволновой печи.

Рецепт приготовления

"Вы разбиваете яйцо в маленькую миску, добавляете немного воды (только чтобы покрыть желток) и ставите его в микроволновку. Оно приготовится за 44 секунды!" - сообщила женщина.

Пользователь TikTok показала, что после разрезания яичного желтка ножом консистенция была совершенно жидкой и давала тот же эффект, что и варка яиц в кастрюле с горячей водой.

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