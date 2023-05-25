Без кастрюли и сковородки! Назван простейший способ приготовить яйца-пашот (видео)
Приготовление яиц-пашот для некоторых составляет целую проблему, ведь многие люди пытаются добиться жидкого желтка, отваривая яйа в воде.
Пользователь TikTok @danarebeccadesigns, поделилась новым революционным методом приготовления яйца с идеальным желтком прямо в микроволновой печи.
Как просто приготовить яйца-пашот
Будь то тосты или полноценный английский завтрак, яйца являются основным продуктом для многих.
Универсальная и вкусная закуска может подаваться с любым из трех приемов пищи в течение дня и может быть приготовлена различными способами.
К счастью, одна женщина поделилась революционным лайфхаком, позволяющим с легкостью приготовить яйца-пашот, причем даже без сковороды или кастрюли.
Она утверждает, что может добиться идеально жидкого желтка, просто разогрев яйца в микроволновой печи.
Рецепт приготовления
"Вы разбиваете яйцо в маленькую миску, добавляете немного воды (только чтобы покрыть желток) и ставите его в микроволновку. Оно приготовится за 44 секунды!" - сообщила женщина.
Пользователь TikTok показала, что после разрезания яичного желтка ножом консистенция была совершенно жидкой и давала тот же эффект, что и варка яиц в кастрюле с горячей водой.
@danarebeccadesigns
My mom is obsessed with tiktok and this new hack! #poachedeggs #howtopoachanegg #tiktokhacks #learneditontiktok #howto #tiktoktricks #poachinganegg #microwavetrick #microwaveeggsoriginal sound - Dana Rebecca Designs
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