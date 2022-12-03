Каштани допоможуть позбутися поширеної проблеми в будинку: покладіть їх на підвіконня

Чому взимку павуки ховаються в будинках

Недоліком таких маленьких створінь є те, що вони плетуть павутину по всьому будинку.

Перш за все, слід знати, що коли погода холодна і дощова, павуки відразу шукають тепле і сухе місце, де можна перезимувати. Таким чином, будинок ідеальним середовищем для їхнього притулку.

Зазвичай вони проникають всередину через вікна та двері.

Як відлякати павуків

Катан завжди асоціюється з осінню. Серед усіх переваг, багато людей не знають, що каштани ефективно відлякують павуків.

Як бонус, вам не потрібно витрачати жодної копійки. Просто покладіть кілька каштанів на підвіконня, щоб ефективно перешкодити павукам. Насправді саме аромат відлякує павуків і у них відразу зникає бажання з'являтися в кутках або на стінах квартири.

Якщо ви хочете зробити цей спосіб ще більш оптимальним, можете зубочисткою або ножем зробити в каштанах маленькі отвори. Це дозволить швидше вивільнити ароматичні речовини. Також можна використовувати жолуді.

Зазначимо, що попелиця теж не переносить запах каштанів. Щоб захистити від неї кімнатні рослини, потрібно обприскати їх холодною водою, в яку додано порошок каштана.