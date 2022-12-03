Каштаны помогут избавиться от распространенной проблемы в доме: положите их на подоконник

Почему зимой пауки прячутся в домах

Недостатком таких маленьких созданий является то, что они плетут паутину по всему дому.

Прежде всего, следует знать, что когда погода холодная и дождливая, пауки сразу ищут теплое и сухое место, где можно перезимовать. Таким образом, дом является идеальной средой для их убежища.

Обычно они проникают внутрь через окна и двери.

Как отпугнуть пауков

Катан всегда ассоциируется с осенью. Среди всех преимуществ многие люди не знают, что каштаны эффективно отпугивают пауков.

Как бонус, вам не нужно тратить ни копейки. Просто положите несколько каштанов на подоконник, чтобы эффективно помешать паукам. На самом деле, именно аромат отпугивает пауков, и у них сразу исчезает желание появляться в углах или на стенах квартиры.

Если вы хотите сделать этот способ еще более оптимальным, можете зубочисткой или ножом сделать маленькие отверстия в каштанах. Это позволит быстрее высвободить ароматические вещества. Также можно использовать желуди.

Отметим, что тля тоже не переносит запах каштанов. Чтобы защитить от нее комнатные растения, нужно опрыскать их холодной водой, в которую добавлен порошок каштана.