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Не кашляють і не чхають: в Укрпошті зробили заяву про посилки з Китаю

STYLERЖиття    27.01.2020 - 18:42
Не кашляють і не чхають: в Укрпошті зробили заяву про посилки з Китаю
Укрпошта зробила заяви про посилки з Китаю (Колаж РБК-Україна)

В Укрпошті розповіли, чи приймають посилки з Китаю

Смертельний коронавірус, який забрав життя вже понад 80 осіб, поширюється по світу дуже стрімко. Тільки за останню добу кількість хворих зросла до майже до 3 тисяч осіб і нові спалахи реєструють у всіх країнах Азії, США, Австралії, Канаді, Франції та В'єтнамі.

Як повідомляють китайські епідеміологи, джерелом вірусу 2019-n-CoV стали дикі тварини, торгівля якими велася на міському ринку морепродуктів в Ухані. Спочатку вірус передавався від тварин до людини, а потім мутував і став передаватися від людини до людини.

У зв'язку з різким зростанням епідемії в Китаї, українські споживачі стурбовані тим, чи можна одержувати з зараженого регіону посилки. Як зазначає Укрпошта у своїй заяві, на даний момент немає небезпеки зараження за допомогою товарів.

"Шановні клієнти! З приводу спалахів коронавіруса в Китаї Всесвітня організація здоров'я на даний момент не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони та міжнародної торгівлі. Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавіруса через товари, на даний момент не зафіксовано. Просимо довіряти тільки з офіційними джерелами та не поширювати неправдиву інформацію", - йдеться в заяві відомства.

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