Мы на другой планете: перепуганные иностранцы в Ухани ждут эвакуации

Коронавирус в Китае (Коллаж РБК-Украина)

В заблокированном Ухане очень много иностранцев

Смертельный коронавирус в Китае забрал жизни уже 56 человек, а почти 2000 человек уже заразились этой опасной болезнью. Фиксируют вспышки заболевания и в других странах и по данным китайских медиков, вирус начал распространяться намного быстрее.

Некоторые страны ввели дополнительные меры безопасности и перестали принимать самолеты из Китая. Некоторые, в том числе и Украина, ограничились превентивными методами – проверять температуру пассажиров и при необходимости отправлять на осмотр к врачу.

Китайский город Ухань, в котором началась эпидемия, полностью перекрыт и заблокирован военными. Однако там остались иностранные граждане, которых готовят к эвакуации. Гражданин Франции Валантен Изарн рассказал журналистке Международного французского радио о ситуации в Ухане.

"Наша группа включена в список людей, которых будут эвакуировать. Нам сообщили об этом позавчера поздно вечером. Вчера с нами связались люди из министерства иностранных дел, спросили данные паспорта и дату рождения. Мы только что получили мейл от консульства, которое не знает ни даты, ни времени эвакуации", - рассказал гражданин Франции.

Он добавил, что эвакуировать иностранцев будут через город Чанчунь, где им придется провести две недели в карантине.

"Когда мы ехали в Китай, мы, как и все, знали, что там начинается эпидемия. Но французские СМИ рассказывали, что там нет ничего опасного. Мы даже не в городе. Мы примерно в 20 км, то есть в 40 минутах езды от центра. Но мы все-таки в зоне Уханя, закрытого на карантин. Так что позавчера вечером мы попытались уехать. Собрали чемоданы, взяли машины около полуночи, чтобы доехать до Чанчуня, где находится международный аэропорт. Хотели сесть на самолет и улететь во Францию", - рассказала Валантен.

Однако везде были блокпосты военных и выехать из зоны карантина оказалось невозможно. Граждане Франции вернулись в отель и там сидят взаперти уже несколько дней. Общаются только друг с другом. Работники отеля приносят им немного еды – рис, лапшу. Рыбу французы есть не рискуют – так как есть информация, что вирус может передаваться и через нее.

"Заканчиваются маски и дезинфицирующий гель для рук. Их практически невозможно найти во всей зоне карантина Уханя. Нет ни в одной аптеке! У нас есть еще несколько. Но не сотни. Пытаемся максимально их экономить", - добавил Изарн.

Он отметил, что улицы города пусты и напоминают кадры постапокалиптического фильма.

"Самое шокирующее – это машины скорой помощи, водители, которые одеты, как космонавты. Ни сантиметра кожи не видно. Но действительно ли это защищает их? Этого никто не может сказать. Когда такая машина проезжает – это производит впечатление. Спрашиваешь себя, на какой мы, вообще, планете. Все это – как будто научно-фантастический фильм", - поделился впечатлениям Валантен.

А вот украинец, который живет в Китае рассказал, что вирус появился в Ухане еще в начале декабря. Об этом пишет "24 канал".

Украинский студент отметил, что первые случаи заболевания появились в районе Уханя, возле Ханькоу. Никто не обратил внимания на заболевания, так случаев было немного. Тревогу забили только тогда, когда случаи заражения стали массовыми. Украинец говорит, что власти начали действовать быстро, так как боятся повторения эпидемии 2002-2003 годов.

Общественные места в Ханькоу начали закрывать еще до того, как в СМИ просочилась информация о вирусе.

"Они сейчас делают все, чтобы остаться на своих должностях", - добавил украинец.