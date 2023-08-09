Каші - треба їсти. Що потрібно в них додавати, щоб отримати максимальну користь

Чому в кашах важлива оболонка

Річ у тому, що в оболонках багато магнію, вітамінів Е, групи В, клітковини, холіну, РР.

Магній робить здоровими наш мозок, нерви, серце, судини та тіло в цілому.

Саме клітковина поглинає все токсичне в кишечнику, не дає йому потрапити в кров і рознестись по всьому організму; захищає судини від атеросклерозу, живить наш кишечник, захищає від проблем з ним, раку, цукрового діабету 2 типу, каменів у жовчному міхурі, та маси хвороб.

Що додати, щоб каші приносили максимум користі

Додайте до каш висівки (пшеничні, вівсяні та інші); додайте в процесі замочування та приготування.

Щоб додати енергії, можна покласти в каші ложку горіхів, насіння (льону, коноплі, гарбуза). Так ви отримаєте протизапальні олії, додатково клітковину і сповільніть надходження глюкози в кров.

Щоб збільшити протизапальні властивості, додайте у кашу ягоди. Навіть столова ложка ягідного пюре додасть каші потужного протизапального ефекту. Можна додати зародки пшениці, паростки пшениці та інших рослин.

Як діє каша на організм

Всі каші містять вітаміни групи В, магній, калій та фосфор, а також крохмаль, тому їх бажано їсти тоді, коли вони трохи охолонуть, щоб крохмаль "загуснув", тоді він не підніматиме цукор у крові.

У вівсянці міститься крохмаль, лецитин, холін; нормалізує обмін холестерину.

Гречана каша, як і вівсяна, нормалізує рівень холестерину.

Кукурудзяна - гальмує процеси бродіння та гниття в кишечнику, корисна при дисбіозах.

Пшоно має сечогінну дію, корисна при набряках.

Перлова прискорює перистальтику кишечника, корисна при запорах.

Рисова (нешліфована, коричнева, чорна) - це джерело поліфенолів.

Рисова (шліфована, біла) уповільнює моторику кишечника, підходить тим, хто має запальні процеси кишечника, схильність до проносів. Швидко підвищує глюкозу у крові.

Скиталінська рекомендує приготувати кашу, попередньо промивши, а потім запарити.

Деякі каші потребують додаткового варіння, інші готові після запарювання.