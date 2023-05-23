Кашель триває кілька тижнів: у яких випадках потрібно звертатися до лікаря

Зверніть увагу на симптоми

Якщо ви кашляєте вже понад 8 тижнів і вам не стає краще, то варто проконсультуватися з лікарем. Обов'язково зверніть увагу на симптоми, які супроводжують кашель:

Лихоманка

Утруднене дихання

Свистяче дихання

Втрата ваги

Сильна втома

Пітливість ночами

Якщо у вас є такі симптоми, то займатися самодіагностикою та самолікуванням не можна – вам обов'язково потрібна допомога професіонала.

Які ознаки небезпечні

Якщо кашель у динаміці стає більш інтенсивним

Мокротиння змінилося - з'явився гній чи кров

Кількість мокротиння збільшилася

У грудях є відчуття стиснення

Чи може кашель говорити про туберкульоз?

Варто пам'ятати, що тривалий кашель може бути ознакою туберкульозу. Якщо є туберкульоз гортані, трахеї або бронхів, кашель настільки набридливий і стійкий до будь-яких препаратів, що пацієнти досить швидко звертаються до лікарів.

А ось інші форми легеневих форм туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю або не мають яскраво виражених симптомів. Тому кашель не є типовим симптомом туберкульозу.