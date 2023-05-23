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Кашель триває кілька тижнів: у яких випадках потрібно звертатися до лікаря

Що робити, якщо кашель довго не проходить (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Неприємний кашель може дошкуляти після застуди або вірусу ще кілька тижнів. І варто пам'ятати, що кашель – не хвороба, а симптом. Річ у тому, що організм за допомогою кашлю намагається позбавитися чогось зайвого в організмі. Наприклад, від слизу, який містить збудників хвороби, від пилу.

Що робити, якщо кашель дошкуляє вже кілька тижнів і не минає, а також у яких випадках потрібно звернутися до лікаря, розповіли у Telegram-каналі МОЗ.

Зверніть увагу на симптоми

Якщо ви кашляєте вже понад 8 тижнів і вам не стає краще, то варто проконсультуватися з лікарем. Обов'язково зверніть увагу на симптоми, які супроводжують кашель:

  • Лихоманка
  • Утруднене дихання
  • Свистяче дихання
  • Втрата ваги
  • Сильна втома
  • Пітливість ночами

Якщо у вас є такі симптоми, то займатися самодіагностикою та самолікуванням не можна – вам обов'язково потрібна допомога професіонала.

Які ознаки небезпечні

  • Якщо кашель у динаміці стає більш інтенсивним
  • Мокротиння змінилося - з'явився гній чи кров
  • Кількість мокротиння збільшилася
  • У грудях є відчуття стиснення

Чи може кашель говорити про туберкульоз?

Варто пам'ятати, що тривалий кашель може бути ознакою туберкульозу. Якщо є туберкульоз гортані, трахеї або бронхів, кашель настільки набридливий і стійкий до будь-яких препаратів, що пацієнти досить швидко звертаються до лікарів.

А ось інші форми легеневих форм туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю або не мають яскраво виражених симптомів. Тому кашель не є типовим симптомом туберкульозу.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарка пояснила, в яких випадках лікування кашлю ліками може нашкодити.

А також ми розповідали, що обов'язково потрібно знати про кашлюк.

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