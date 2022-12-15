Кашель, який довго не проходить: що потрібно знати про кашлюк

Він характерний для більшості ГРВІ як залишковий прояв і може тривати кілька тижнів. Але буває кашель, який викликає у лікаря підозру на кашлюк. У такому разі можуть призначити додаткове обстеження.

Коклюш може маскуватися під різні ГРВІ та застуди дуже довго. Деколи пацієнти приходять до сімейного лікаря з єдиною скаргою – тривалий кашель.

Що потрібно знати про кашлюк і які симптоми можуть на нього вказувати, розповіли у " Бережи себе ".

Що таке кашлюк і які у нього симптоми

Кашлюк - це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями, а не вірусом, на відміну від понад 200 різних ГРВІ.

Симптоми:

Сльозливість та почервоніння очей

Іноді підвищена температура тіла, зазвичай незначна

Біль в м'язах

Нежить

Кашель, який стає основним симптомом

Збудник кашлюку (бактерія Bordetella pertussis) передається від інфікованої людини та проникає у слизову оболонку дихальних шляхів.

Патоген викликає посилене відділення слизу, який провокує велику кількість в'язкого мокротиння. А ще – дратує рецептори та впливає на нервову систему.

Це стає причиною нападів спазматичного кашлю – серія сильних кашльових поштовхів, потім пауза в диханні, свистячий вдих.

На тлі таких нападів пацієнти можуть червоніти, синіти, вени на шиї роздмухуються, а іноді навіть від напруги можуть лопатися судини в очах.

Хто хворіє на кашлюк

Найчастіше на кашлюк хворіють діти до 2 років і для них це захворювання є найнебезпечнішим. Також хворіють діти дитсадкового віку.

Приступи кашлю в дітей можуть тривати місяць і більше - і вони їх переносять важче. Перенесена інфекція не дає гарантії від повторного зараження, тому люди можуть захворіти на кашлюк знову, хоча і в легшій формі.

Які є способи уберегтися

Найнадійнішим способом убезпечити себе від інфекції або знизити ймовірність тяжкого перебігу хвороби є вакцинація.

Щеплення роблять за державним календарем у віці 2 місяців, далі - у 4 місяці, потім у 6 та 18 місяців.

Бажано робити щеплення вагітним жінкам – у період з 16 до 32 тижнів вагітності, щоб захистити антитілами новонародженого малюка до того часу, як він отримає свою першу вакцину.

Світова практика доводить безпеку та необхідність таких вакцинацій, оскільки кашлюк для новонароджених дуже небезпечний.

Коли звертатися до лікаря

При тривалому кашлі, особливо якщо він супроводжується спазмами, потрібно звернутися до свого лікаря, щоб визначити причину та підібрати лікування.

Зазвичай для лікування кашлюку потрібен час, збалансоване харчування, відпочинок. Також слід стежити за станом, щоб не було ускладнень.

Лікування кашлюку залежить від тяжкості захворювання та маленьких дітей зазвичай госпіталізують. У гострій стадії лікар може призначити антибіотики або терапію для полегшення кашлю.