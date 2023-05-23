Кашель длится несколько недель: в каких случаях нужно обращаться к врачу

Обратите внимание на симптомы

Если вы кашляете уже более 8 недель и вам не становится лучше, то стоит проконсультироваться с врачом. Обязательно обратите внимание на симптомы, которые сопровождают кашель:

Лихорадка

Затрудненное дыхание

Свистящее дыхание

Потеря веса

Сильная усталость

Потливость по ночам

Если у вас есть такие симптомы, то заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя - вам обязательно нужна помощь профессионала.

Какие признаки опасны

Если кашель в динамике становится более интенсивным

Мокроты изменились - появился гной или кровь

Количество мокроты увеличилась

В груди есть ощущение сдавливания

Может ли кашель говорить о туберкулезе?

Стоит помнить о том, что длительный кашель может быть признаком туберкулеза. Если есть туберкулез гортани, трахеи или бронхов, что кашель настолько надоедливый и стойкий к любым препаратам, что пациенты довольно быстро обращаются к врачам.

А вот другие формы легочных форм туберкулеза могут протекать вообще без кашля или не имеют ярко выраженных симптомов. Поэтому кашель не является типичным симптомом туберкулеза.