Кашель триває кілька тижнів: у яких випадках потрібно звертатися до лікаря
Неприємний кашель може дошкуляти після застуди або вірусу ще кілька тижнів. І варто пам'ятати, що кашель – не хвороба, а симптом. Річ у тому, що організм за допомогою кашлю намагається позбавитися чогось зайвого в організмі. Наприклад, від слизу, який містить збудників хвороби, від пилу.
Що робити, якщо кашель дошкуляє вже кілька тижнів і не минає, а також у яких випадках потрібно звернутися до лікаря, розповіли у Telegram-каналі МОЗ.
Зверніть увагу на симптоми
Якщо ви кашляєте вже понад 8 тижнів і вам не стає краще, то варто проконсультуватися з лікарем. Обов'язково зверніть увагу на симптоми, які супроводжують кашель:
- Лихоманка
- Утруднене дихання
- Свистяче дихання
- Втрата ваги
- Сильна втома
- Пітливість ночами
Якщо у вас є такі симптоми, то займатися самодіагностикою та самолікуванням не можна – вам обов'язково потрібна допомога професіонала.
Які ознаки небезпечні
- Якщо кашель у динаміці стає більш інтенсивним
- Мокротиння змінилося - з'явився гній чи кров
- Кількість мокротиння збільшилася
- У грудях є відчуття стиснення
Чи може кашель говорити про туберкульоз?
Варто пам'ятати, що тривалий кашель може бути ознакою туберкульозу. Якщо є туберкульоз гортані, трахеї або бронхів, кашель настільки набридливий і стійкий до будь-яких препаратів, що пацієнти досить швидко звертаються до лікарів.
А ось інші форми легеневих форм туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю або не мають яскраво виражених симптомів. Тому кашель не є типовим симптомом туберкульозу.
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