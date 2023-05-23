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Кашель длится несколько недель: в каких случаях нужно обращаться к врачу

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Вторник 23 мая 2023 08:32
Кашель длится несколько недель: в каких случаях нужно обращаться к врачу Что делать, если кашель долго не проходит (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Противный кашель может донимать после простуды или вируса еще несколько недель. И стоит помнить, что кашель - не болезнь, а симптом. Дело в том, что организм с помощью кашля старается избавиться от чего-то лишнего в организме. Например, от слизи, которая содержит возбудителей болезни, от пыли.

Что делать, если кашель донимает уже несколько недель и не проходит, а также в каких случаях нужно обратиться к врачу, рассказали в Telegram-канале МОЗ.

Обратите внимание на симптомы

Если вы кашляете уже более 8 недель и вам не становится лучше, то стоит проконсультироваться с врачом. Обязательно обратите внимание на симптомы, которые сопровождают кашель:

  • Лихорадка
  • Затрудненное дыхание
  • Свистящее дыхание
  • Потеря веса
  • Сильная усталость
  • Потливость по ночам

Если у вас есть такие симптомы, то заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя - вам обязательно нужна помощь профессионала.

Какие признаки опасны

  • Если кашель в динамике становится более интенсивным
  • Мокроты изменились - появился гной или кровь
  • Количество мокроты увеличилась
  • В груди есть ощущение сдавливания

Может ли кашель говорить о туберкулезе?

Стоит помнить о том, что длительный кашель может быть признаком туберкулеза. Если есть туберкулез гортани, трахеи или бронхов, что кашель настолько надоедливый и стойкий к любым препаратам, что пациенты довольно быстро обращаются к врачам.

А вот другие формы легочных форм туберкулеза могут протекать вообще без кашля или не имеют ярко выраженных симптомов. Поэтому кашель не является типичным симптомом туберкулеза.

Кашель длится несколько недель: в каких случаях нужно обращаться к врачу

Кстати, ранее мы писали о том, что врач объяснила, в каких случаях лечение кашля лекарствами может навредить.

А также мы рассказывали, что обязательно нужно знать о коклюше.

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