Кашель длится несколько недель: в каких случаях нужно обращаться к врачу

Противный кашель может донимать после простуды или вируса еще несколько недель. И стоит помнить, что кашель - не болезнь, а симптом. Дело в том, что организм с помощью кашля старается избавиться от чего-то лишнего в организме. Например, от слизи, которая содержит возбудителей болезни, от пыли.

Что делать, если кашель донимает уже несколько недель и не проходит, а также в каких случаях нужно обратиться к врачу, рассказали в Telegram-канале МОЗ.

Обратите внимание на симптомы

Если вы кашляете уже более 8 недель и вам не становится лучше, то стоит проконсультироваться с врачом. Обязательно обратите внимание на симптомы, которые сопровождают кашель:

Лихорадка

Затрудненное дыхание

Свистящее дыхание

Потеря веса

Сильная усталость

Потливость по ночам

Если у вас есть такие симптомы, то заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя - вам обязательно нужна помощь профессионала.

Какие признаки опасны

Если кашель в динамике становится более интенсивным

Мокроты изменились - появился гной или кровь

Количество мокроты увеличилась

В груди есть ощущение сдавливания

Может ли кашель говорить о туберкулезе?

Стоит помнить о том, что длительный кашель может быть признаком туберкулеза. Если есть туберкулез гортани, трахеи или бронхов, что кашель настолько надоедливый и стойкий к любым препаратам, что пациенты довольно быстро обращаются к врачам.

А вот другие формы легочных форм туберкулеза могут протекать вообще без кашля или не имеют ярко выраженных симптомов. Поэтому кашель не является типичным симптомом туберкулеза.