З картки ПриватБанку всю ніч знімали гроші: українець залишився без заощаджень

Клієнт ПриватБанку залишився без власних коштів на карті, а також став боржником, бо шахраї за ніч зняли всі кошти. У банку на скаргу відреагували та вважають, що люди самі видають особисту інформацію зловмисникам.

Про це йдеться в публікації на популярному ресурсі Minfin.

Як повідомив мешканець Чернівців, на ім'я Олексій, шахраї вивели з його картки за ніч 21 тисячу гривень.

Частина грошей були особистими, а частина - кредитними. Він дізнався про подію вже вранці й не розуміє, як служба безпеки не відреагувала на дії зловмисників.

"У ніч з 4 на 5 жовтня у мене з універсальної карти вкрали гроші. Я прийшов з роботи, вимкнув телефон і ліг спати. Гроші почали перераховувати з 21:50 до 02:01. Пропали й мої гроші, і гроші Привату", - розповів чоловік.

Він виявив пропажу коштів рано вранці та відразу ж відправився до найближчого відділення ПриватБанку. Там він розповів, що сталося і йому порадили йти із заявою в кіберполіцію.

Також він зазначив, що вранці отримав повідомлення про дзвінок з ПриватБанку вночі, можливо від Служби безпеки. Однак, його здивував зовсім інший факт.

"Виникає питання, коли повернуть гроші та чому служба безпеки не відреагувала, коли телефон був відключений, а з карти 4 години поспіль знімали по 50 гривень всі 21000! Тепер 25 листопада будуть нараховані відсотки, але я ці гроші не знімав, дані карти та конфіденційну інформацію нікому не надавав, сторонні посилання не відкривав, і покупок не робив", - описав ситуацію клієнт.

Він додав, що, якщо ситуацію врегулювати мирно не вийде, йому доведеться звертатися до суду.

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Що відповіли в ПриватБанку

Як відзначають представники банку, проведення оплати в Інтернеті можливо тільки в тому випадку, коли дані карти були введені для здійснення оплати або при прив'язці карти на сторонньому сайті.

"Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб зберегти гроші наших клієнтів від шахраїв і нагадуємо, що клієнт сам також може перешкоджати заволодінню своїми коштами. В першу чергу - не повідомляючи стороннім особам персональні дані та не підтверджуючи платежі, які ви не здійснювали", - сказано у відповіді банку.