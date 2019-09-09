Карты мира могут измениться: ученые заговорили о еще одном материке

На современных картах мира может появиться еще один континент, который на данный момент скрывает Мировой океан. Об этом заявили ученые из Новой Зеландии в своем исследовании, пишет издание Vesti.

Они отмечают, что острова Новая Зеландия и Новая Календония на данный момент являются самыми высокими точками материка и сравнили их с айсбергом, у которого большая часть скрыта под водой. Остальные 94% континента на данный момент находятся под водой.

Специалисты из Университета Веллингтона, Новая Зеландия, считают, что часть суши откололась от древнего материка Гондаваны. Это могло произойти около 80 миллионов лет назад. И континент, который остался под водой – должен называться Зеландией.

"Если бы мы могли вытянуть пробку и спустить воду в океане, стало бы очевидно, что там тянутся горные цепи, и перед нами предстал бы целый материк", - объяснил один из авторов исследования, геолог Ник Морти Мер.

Ученые представили свои исследование для обсуждения в научном сообществе и если эта гипотеза получит одобрение, то новый континент, Зеландия, может появиться на всех географических картах мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили на Земле часть другой планеты.

А также рассказывали о том, что появилось новое предсказание об Апокалипсисе и Третьей мировой войне.