ru
ua

Карти світу можуть змінитися: науковці заговорили про ще один материк

Новини » Новини науки   

Раніше міг існувати величезний материк, який зараз прихований під водою

На сучасних картах світу може з'явитися ще один континент, який на даний момент приховує Світовий океан. Про це заявили вчені з Нової Зеландії в своєму дослідженні, пише видання Vesti.

Вони відзначають, що острови Нова Зеландія і Нова Календония на даний момент є найвищими точками материка і порівняли їх з айсбергом, у якого велика частина прихована під водою. Решта 94% континенту на даний момент знаходяться під водою.

Фахівці з Університету Веллінгтона, Нова Зеландія, вважають, що частина суші відкололася від стародавнього материка Гондавани. Це могло відбутися близько 80 мільйонів років тому. І континент, який залишився під водою – повинен називатися Зеландією.

"Якщо б ми могли витягнути пробку і спустити воду в океані, стало б очевидно, що там тягнуться гірські ланцюги, і перед нами постав би цілий материк", - пояснив один з авторів дослідження, геолог Нік Морті Мер.

Вчені представили свої дослідження для обговорення в науковому співтоваристві і якщо ця гіпотеза отримає схвалення, то новий континент, Зеландія, може з'явитися на всіх географічних картах світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили на Землі частину іншої планети.

А також розповідали про те, що з'явилося нове пророцтво про Апокаліпсис і Третю світову війну.

У Черкасах водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину: поліція намагається "з'їхати" Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)
Читати всі новини