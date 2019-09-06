Треть человечества погибнет: появилось новое пророчество о Третьей мировой войне

Названа новая дата конца света (Коллаж РБК-Украина)

Пророк предсказал, что конец света начнется с ядерной войны

Известный астролог и алхимик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный под псевдонимом Парацельс, предсказал, что Третья мировая война, самая кровопролитная война в истории человечества, разразится на планете в XXII веке.

Парацельс предсказал, что на планете разразятся страшные катаклизмы, которые погубят очень много людей. Война начнется с Востока.

"Восток взбунтуется против Запада. Тысячи огненных стрел взметнутся в небо с восточных территорий, упав на землю, они породят столбы огня, которые будут сжигать все на своем пути", - писал пророк.

Он также описал ядерное оружие, которое будет применено против всего человечества и в результате погибнет треть населения планеты.

"Глубокие язвы и струпья покроют множество людей. Их души покинут тела, третья часть живущих на планете погибнет", - сказано в пророчестве.

Парацельс также описал то, что может произойти с экологией в результате ядерной войны – вода и земля будут отравлены, животные и растения погибнут.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый назвал дату конца света и предположил, что она будет связана с планетой Нибиру.

А также рассказывали о том, что в древних работах Исаака Ньютона обнаружили предсказание о конце света.