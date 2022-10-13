Картопляний салат, який обожнюють німці: ви не зможете зупинитися!

Картопляний салат за німецьким рецептом – відмінний варіант зимового салату. Він настільки смачний, що вам буде важко зупинитися на одній порції.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Тонко наріжте цибулю. Додайте лимонний сік, сіль та цукор. Залишіть цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.
Наріжте картоплю та мариновані огірки. Дрібно наріжте кріп та петрушку.
Змішайте усі інгредієнти. Додайте майонез.
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