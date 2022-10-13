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Картопляний салат, який обожнюють німці: ви не зможете зупинитися!

Скріншот: Як приготувати картопляний салат
Автор: Світлана Мащенко

Картопляний салат за німецьким рецептом – відмінний варіант зимового салату. Він настільки смачний, що вам буде важко зупинитися на одній порції.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Картопля відварена – 3 шт.
  • Мариновані огірки – 4 шт.
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Кріп і петрушка – невеликий пучок
  • Майонез – 2-3 ст. л.

Покрокове приготування

Тонко наріжте цибулю. Додайте лимонний сік, сіль та цукор. Залишіть цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.

Наріжте картоплю та мариновані огірки. Дрібно наріжте кріп та петрушку.

Змішайте усі інгредієнти. Додайте майонез.

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