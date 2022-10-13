Картофельный салат, который обожают немцы: вы не сможете остановиться!

Картофельный салат по немецкому рецепту - отличный вариант зимнего салата. Он настолько вкусный, что вам будет трудно остановиться на одной порции.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Тонко нарежьте лук. Добавьте лимонный сок, соль и сахар. Оставьте лук мариноваться на 10-15 минут.
Нарежьте картофель и маринованные огурцы. Мелко нарежьте укроп и петрушку.
Смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез.
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