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Картофельный салат, который обожают немцы: вы не сможете остановиться!

Скриншот: Как приготовить картофельный салат
Автор: Светлана Мащенко

Картофельный салат по немецкому рецепту - отличный вариант зимнего салата. Он настолько вкусный, что вам будет трудно остановиться на одной порции.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Картофель отварной - 3 шт.
  • Маринованные огурцы - 4 шт.
  • Лук красный - 1 шт.
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Укроп и петрушка - небольшой пучок
  • Майонез - 2-3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Тонко нарежьте лук. Добавьте лимонный сок, соль и сахар. Оставьте лук мариноваться на 10-15 минут.

Нарежьте картофель и маринованные огурцы. Мелко нарежьте укроп и петрушку.

Смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез.

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