Курка по-селянськи: надзвичайно простий рецепт ситної страви для вечері

Курка по-селянськи - шикарний варіант страви до будь-якого гарніру. Готувати курятину з грибами та вершковим соусом дуже просто, але смак страви залишається неймовірним.

Про те, як готувати смачну курятину з грибами в вершковому соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для курки по-селянськи

Для того, щоб приготувати курку з грибами у вершковому соусі, треба такі продукти:

куряче філе - 600 г

печериці - 300 г

цибуля - 220 г

вершковий сир - 60 г

молоко - 200 г

борошно - 1-2 ст. л.

олія - 25 г

зелень - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

паприка - до смаку

сушений часник - до смаку

Як готувати курку по-селянськи

Щоб приготувати курятину під вершковим соусом, спершу потрібно присмажити цибулю. Для цього цибулини треба почистити та нарізати кільцями.

Розігрійте в казанці або глибокій пательні з товстими стінками олію та викладіть цибулю. Смажте цибулини на слабкому вогні протягом 4-5 хвилин, перемішуючи. Тоді цибуля стане м'якою, але не пригорить.

Куряче філе наріжте на кубики середнього розміру. Крім курятини, також можна використовувати індиче філе.

Додайте філе до м'якої цибулі, присипте сіллю, сушеним часником, перцем та паприкою. Накрийте посуд кришкою і готуйте курятину протягом 6 хвилин, час від часу помішуючи.

Як готувати курятину по-селянськи (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Тим часом промийте і наріжте гриби на скибки, так, щоб скибки не були надто тонкими або товстими. Окрім печериць, можна використовувати інші гриби.

Коли курятина буде золотистого кольору, додайте до неї нарізані гриби. Помішуючи, смажте страву протягом 5-6 хвилин, а потім всипте борошно.

Ретельно перемішайте інгредієнти, влийте молоко та додайте вершковий сир. Його також можна замінити сметаною.

Як готувати курятину в соусі (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Знову перемішайте інгредієнти і тушкуйте страву протягом кількох хвилин, до загустіння соусу. Готову курятину по-селянськи можна присипати подрібненою зеленню.