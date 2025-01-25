Картопляні крученики: рецепт смачнючої закуски закарпатської кухні

Що потрібно для картопляних кручеників

Для того, щоб приготувати картопляні крученики, необхідні ці інгредієнти:

картопля - 250 г

борошно - 350-400 г

яйця - 2 шт.

молоко - 150 мл

сіль - 1 ч. л.

сухі дріжджі - 4 г

олія - для смаження

Як готувати картопляні крученики

Для того, щоб приготувати картопляні крученики, спочатку потрібно зварити картоплю. Картоплини потрібно помити та почистити від шкірки, але нарізати на шматочки нема потреби. Перекладіть картоплини в каструлю, залийте холодною водою та варіть до готовності.

Перекладіть картоплю в інший посуд та розімніть її в пюре. Коли картопля трохи охолоне, підсоліть її. Розбийте в окремий посуд яйця, відокремивши жовтки від білків.

Жовтки потрібно додати до картопляної маси разом з підігрітим молоком. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції суміші.

Поступово всипте борошно, а також додайте дріжджі і вимішуйте однорідну масу протягом 10-12 хвилин. Готове картопляне тісто буде досить липким.

Змастіть миску олією, перекладіть в неї картопляне тісто та накрийте посуд плівкою. Залиште тісто на 1-1,5 години - в цей час маса виросте вдвічі.



Готове картопляне тісто (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Тоді з маси можна сформувати картопляні крученики. Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на пласт завтовшки 1,5-2 см, виріжте за допомогою стакана кружальця. В центрі кожного картопляного диска зробіть дірочку маленькою чаркою або кришкою.

Розігрійте таку кількість олії, щоб картопляні крученики смажилися як у фритюрі. Обсмажте картопляні пончики до золотистої скоринки з кожного боку, після чого перекладіть на пергамент, щоб прибрати зайвий жир. Готові картопляні крученики можна подавати з грибним соусом або сметаною.