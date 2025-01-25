Картопляні крученики: рецепт смачнючої закуски закарпатської кухні

Закарпатські картопляні крученики - оригінальна закуска до посиденьок. Ці схожі за смаком на деруни картопляні пончики зазвичай подають з грибної підливою.
Про те, як готувати картопляні крученики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Для того, щоб приготувати картопляні крученики, необхідні ці інгредієнти:
Для того, щоб приготувати картопляні крученики, спочатку потрібно зварити картоплю. Картоплини потрібно помити та почистити від шкірки, але нарізати на шматочки нема потреби. Перекладіть картоплини в каструлю, залийте холодною водою та варіть до готовності.
Перекладіть картоплю в інший посуд та розімніть її в пюре. Коли картопля трохи охолоне, підсоліть її. Розбийте в окремий посуд яйця, відокремивши жовтки від білків.
Жовтки потрібно додати до картопляної маси разом з підігрітим молоком. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції суміші.
Поступово всипте борошно, а також додайте дріжджі і вимішуйте однорідну масу протягом 10-12 хвилин. Готове картопляне тісто буде досить липким.
Змастіть миску олією, перекладіть в неї картопляне тісто та накрийте посуд плівкою. Залиште тісто на 1-1,5 години - в цей час маса виросте вдвічі.
Готове картопляне тісто (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Тоді з маси можна сформувати картопляні крученики. Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на пласт завтовшки 1,5-2 см, виріжте за допомогою стакана кружальця. В центрі кожного картопляного диска зробіть дірочку маленькою чаркою або кришкою.
Розігрійте таку кількість олії, щоб картопляні крученики смажилися як у фритюрі. Обсмажте картопляні пончики до золотистої скоринки з кожного боку, після чого перекладіть на пергамент, щоб прибрати зайвий жир. Готові картопляні крученики можна подавати з грибним соусом або сметаною.
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