Картофельные крученики: рецепт вкуснейшей закуски закарпатской кухни

Что нужно для картофельных кручеников

Для того, чтобы приготовить картофельные крученики, необходимы эти ингредиенты:

картофель - 250 г

мука - 350-400 г

яйца - 2 шт.

молоко - 150 мл

соль - 1 ч. л.

сухие дрожжи - 4 г

растительное масло - для жарки

Как готовить картофельные крученики

Для того, чтобы приготовить картофельные крученики, сначала нужно сварить картофель. Картофелины нужно помыть и почистить от кожуры, но нарезать на кусочки нет необходимости. Переложите картофелины в кастрюлю, залейте холодной водой и варите до готовности.

Переложите картофель в другую посуду и разомните его в пюре. Когда картофель немного остынет, подсолите его. Разбейте в отдельную посуду яйца, отделив желтки от белков.

Желтки нужно добавить к картофельной массе вместе с подогретым молоком. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции смеси.

Постепенно всыпьте муку, а также добавьте дрожжи и вымешивайте однородную массу в течение 10-12 минут. Готовое картофельное тесто будет достаточно липким.

Смажьте миску растительным маслом, переложите в нее картофельное тесто и накройте посуду пленкой. Оставьте тесто на 1-1,5 часа - за это время масса вырастет вдвое.



Готовое картофельное тесто (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Тогда из массы можно сформировать картофельные крученики. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5-2 см, вырежьте с помощью стакана кружочки. В центре каждого картофельного диска сделайте дырочку маленькой рюмкой или крышкой.

Разогрейте такое количество масла, чтобы картофельные крученики жарились как во фритюре. Обжарьте картофельные пончики до золотистой корочки с каждой стороны, после чего переложите на пергамент, чтобы убрать лишний жир. Готовые картофельные крученики можно подавать с грибным соусом или сметаной.