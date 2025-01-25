Картофельные крученики: рецепт вкуснейшей закуски закарпатской кухни

Закарпатские картофельные крученики - оригинальная закуска к посиделкам. Эти похожие по вкусу на драники картофельные пончики обычно подают с грибной подливой.
О том, как готовить картофельные крученики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Для того, чтобы приготовить картофельные крученики, необходимы эти ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить картофельные крученики, сначала нужно сварить картофель. Картофелины нужно помыть и почистить от кожуры, но нарезать на кусочки нет необходимости. Переложите картофелины в кастрюлю, залейте холодной водой и варите до готовности.
Переложите картофель в другую посуду и разомните его в пюре. Когда картофель немного остынет, подсолите его. Разбейте в отдельную посуду яйца, отделив желтки от белков.
Желтки нужно добавить к картофельной массе вместе с подогретым молоком. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции смеси.
Постепенно всыпьте муку, а также добавьте дрожжи и вымешивайте однородную массу в течение 10-12 минут. Готовое картофельное тесто будет достаточно липким.
Смажьте миску растительным маслом, переложите в нее картофельное тесто и накройте посуду пленкой. Оставьте тесто на 1-1,5 часа - за это время масса вырастет вдвое.
Готовое картофельное тесто (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Тогда из массы можно сформировать картофельные крученики. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5-2 см, вырежьте с помощью стакана кружочки. В центре каждого картофельного диска сделайте дырочку маленькой рюмкой или крышкой.
Разогрейте такое количество масла, чтобы картофельные крученики жарились как во фритюре. Обжарьте картофельные пончики до золотистой корочки с каждой стороны, после чего переложите на пергамент, чтобы убрать лишний жир. Готовые картофельные крученики можно подавать с грибным соусом или сметаной.
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