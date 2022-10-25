Картопляне пюре стане ресторанним шедевром з цим інгредієнтом: секрет французьких кулінарів

Картопляне пюре - це смак дитинства, який люблять всі. А якщо з котлеткою - це взагалі вибух смакових рецепторів. Хтось додає для смаку цибулю, хтось яйце, а от французькі кулінари додають особливий інгредієнт.
Про це пише SantePlus.
Знавці секретів французької кухні кажуть, що цей особливий інгредієнт перетворить звичну нам пюрешку на благородну страву, а то й на справжній шедевр.
Важливе значення має сорт картоплі. Оберіть бульби з твердою неводянистою м'якоттю.
Зваріть картоплю в киплячій підсоленій воді, злийте рідину і перетовчіть за допомогою звичайної товкалки або вилки (якщо сорт картоплі обрано правильно, грудочок не буде).
Тепер залишилося додати молоко і масло. Важливо, що молоко має бути гарячим, щоб добре з’єднати його та створити однорідну текстуру. А масло - високої жирності і хорошої якості, воно має при з'єднанні з гарячою картоплею віддати вершковий аромат.
Фото: Ваше пюре стане ресторанним шедевром (pixabay)
Щоб додати ресторанного смаку вашій страві, додайте трохи сиру. Залежно від ваших уподобань, доповніть свій рецепт пармезаном, швейцарським сиром Емменталь (той що з дірочками) або навіть екзотичним сиром Рокфор (той, що з пліснявою).
Французькі кулінари впевнені, що цей маленький штрих покращить ваше пюре та перетворить його на насолоду для дітлахів і дорослих.
Раніше ми писали, як приготувати найсправжнісінькі закарпатські голубці.
Також читайте про рибні котлети з секретним інгредієнтом.