Картопляне пюре стане ресторанним шедевром з цим інгредієнтом: секрет французьких кулінарів

Знавці секретів французької кухні кажуть, що цей особливий інгредієнт перетворить звичну нам пюрешку на благородну страву, а то й на справжній шедевр.

Як приготувати найсмачніше пюре у світі

Важливе значення має сорт картоплі. Оберіть бульби з твердою неводянистою м'якоттю.

Зваріть картоплю в киплячій підсоленій воді, злийте рідину і перетовчіть за допомогою звичайної товкалки або вилки (якщо сорт картоплі обрано правильно, грудочок не буде).

Тепер залишилося додати молоко і масло. Важливо, що молоко має бути гарячим, щоб добре з’єднати його та створити однорідну текстуру. А масло - високої жирності і хорошої якості, воно має при з'єднанні з гарячою картоплею віддати вершковий аромат.

Фото: Ваше пюре стане ресторанним шедевром (pixabay)

Додайте "секретний" інгредієнт

Щоб додати ресторанного смаку вашій страві, додайте трохи сиру. Залежно від ваших уподобань, доповніть свій рецепт пармезаном, швейцарським сиром Емменталь (той що з дірочками) або навіть екзотичним сиром Рокфор (той, що з пліснявою).

Французькі кулінари впевнені, що цей маленький штрих покращить ваше пюре та перетворить його на насолоду для дітлахів і дорослих.