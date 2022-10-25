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Картофельное пюре станет ресторанным шедевром с этим ингредиентом: секрет французских кулинаров

Фото: Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре (flickr)
Автор: Светлана Мащенко

Картофельное пюре – это вкус детства, который любят все. А если с котлеткой – это вообще взрыв вкусовых рецепторов. Кто-то добавляет для вкуса лук, кто-то яйцо, а вот французские кулинары добавляют особый ингредиент.

Об этом пишет SantePlus.

Знатоки секретов французской кухни говорят, что этот особый ингредиент превратит привычную нам пюрешку в благородное блюдо, а то и в настоящий шедевр.

Как приготовить вкуснейшее пюре в мире

Большое значение имеет сорт картофеля. Выберите клубни с жесткой неводянистой мякотью.

Сварите картофель в кипящей подсоленной воде, слейте жидкость и перетолчите с помощью обычной толкалки или вилки (если сорт картофеля выбран правильно, комочков не будет).

Теперь осталось добавить молоко и масло. Важно, чтобы молоко было горячим, чтобы хорошо соединить его и создать однородную текстуру. А масло – высокой жирности и хорошего качества, оно должно при соединении с горячим картофелем отдать сливочный аромат.

Фото: Ваше пюре станет ресторанным шедевром (pixabay)

Добавьте "секретный" ингредиент

Чтобы добавить ресторанный вкус вашему блюду, добавьте немного сыра. В зависимости от ваших предпочтений, дополните свой рецепт пармезаном, швейцарским сыром Эмменталь (тот что с дырочками) или даже экзотическим сыром Рокфор (тот, что с плесенью).

Французские кулинары уверены, что этот маленький штрих улучшит ваше пюре и превратит его в удовольствие для детей и взрослых.

Раньше мы писали, как приготовить самые настоящие закарпатские голубцы.

Также читайте о рыбных котлетах с секретным ингредиентом.

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