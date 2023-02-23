Картопляне пюре за рецептом наших бабусь: названо ідеальні пропорції

Інгредієнти:

1 кг картоплі (чищеної)

1 склянка молока

2 ст. л. вершкового масла

Сіль до смаку

Покрокове приготування

Очищену і промиту картоплю зваріть до готовності, злийте воду, а каструлю з картоплею ще деякий час потримайте на легкому вогні або в духовці, щоб випарилися залишки води.

Після цього, не даючи картоплі охолонути, протріть її крізь сито чи розімніть м'ялкою.

Додайте масло, сіль і, помішуючи влийте гаряче молоко. Вимісіть до однорідного стану.

Наш ідеальний гарнір готовий!

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