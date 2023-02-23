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Картофельное пюре по рецепту наших бабушек: названы идеальные пропорции

Как приготовить картофельное пюре (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Картофельное пюре – блюдо, которое готовили наши мамы, бабушки, и продолжаем готовить мы. Ведь это идеальный гарнир и под рыбу, и под мясо, и под овощи.

Рецепт Styler подсмотрел в книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах 20-го века.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля (очищенного)
  • 1 стакан молока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

Очищенный и промытый картофель сварите до готовности, слейте воду, а кастрюлю с картофелем еще некоторое время подержите на легком огне или в духовке, чтобы испарились остатки воды.

После этого, не давая картофелю остыть, протрите его через сито или разомните мялкой.

Добавьте масло, соль и, помешивая, влейте горячее молоко. Вымесите до однородного состояния.

Наш идеальный гарнир готов!

Смотрите также, как приготовить нежное картофельное пюре по рецепту Евгения Клопотенко:

Раньше мы писали, как приготовить скороспелые блины по рецепту из старой кулинарной книги.

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