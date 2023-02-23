Картофельное пюре по рецепту наших бабушек: названы идеальные пропорции

Ингредиенты:

1 кг картофеля (очищенного)

1 стакан молока

2 ст. л. сливочного масла

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

Очищенный и промытый картофель сварите до готовности, слейте воду, а кастрюлю с картофелем еще некоторое время подержите на легком огне или в духовке, чтобы испарились остатки воды.

После этого, не давая картофелю остыть, протрите его через сито или разомните мялкой.

Добавьте масло, соль и, помешивая, влейте горячее молоко. Вымесите до однородного состояния.

Наш идеальный гарнир готов!

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