Картопляна запіканка з вершковим соусом: простий рецепт для ситного обіду

Що потрібно для картопляної запіканки

Для того, щоб приготувати цю смачну та ситну страву, знадобляться ці продукти:

свиняча вирізка - 400 г

картопля - 500 г

сир твердий - 160 г

цибуля - 1 шт.

сметана - 50 г

сіль - 5 г

перець - 3 г

гірчиця - 20 г

олія - 20 мл

Як готувати картопляну запіканку

Для того, щоб приготувати картопляну запіканку зі свининою, вирізку потрібно нарізати на шматочки приблизно 2 см. Нарізану свинину потрібно покласти на дощечку накрити харчовою плівкою та злегка відбити, щоб за товщиною м'ясо було в 1 см.

Як готувати запіканку з картоплі та свинини (скриншот / Кулінарні витівки)

Після цього свинину потрібно поперчити та посолити, перевернути шматочки на інший бік, знову накрити плівкою та ще раз відбити. Картоплю потрібно почистити та нарізати на тонесенькі кружальця. Також для цього можна використати шатківницю.

Перекладіть картоплю в глибоку миску та залийте холодною водою, щоб прибрати крохмаль. Тим часом почистьте цибулю, нашаткуйте її кільцями або тонко наріжте.

Перекладіть картоплю на сито, щоб стекла зайва рідина. Скляну або керамічну форму для запікання змастіть олією та викладіть тонким шаром картоплю.

Як робити картопляну запіканку (скриншот / Кулінарні витівки)

Підсоліть та поперчіть картоплю, викладіть на картоплю цибулю, а на неї - підсолене м'ясо.

Як робити картопляну запіканку (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб зробити соус, натріть сир та змішайте його зі сметаною. Викладіть соус верхнім шаром запіканки та накрийте посуд змоченим пергаментом, а потім фольгою.

Поставте страву в розігріту до 200 градусів в духовку на 40 хвилин. Після цього потрібно зняти фольгу та запікати страву ще протягом 20 хвилин.