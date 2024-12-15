Картофельная запеканка со сливочным соусом: простой рецепт для сытного обеда

Что нужно для картофельной запеканки

Для того чтобы приготовить это вкусное и сытное блюдо, понадобятся эти продукты:

свиная вырезка - 400 г

картофель - 500 г

сыр твердый - 160 г

лук - 1 шт.

сметана - 50 г

соль - 5 г

перец - 3 г

горчица - 20 г

растительное масло - 20 мл

Как готовить картофельную запеканку

Для того чтобы приготовить картофельную запеканку со свининой, вырезку нужно нарезать на кусочки примерно 2 см. Нарезанную свинину нужно положить на дощечку накрыть пищевой пленкой и слегка отбить, чтобы по толщине мясо было в 1 см.

Как готовить запеканку из картофеля и свинины (скриншот / Кулінарні витівки)

После этого свинину нужно поперчить и посолить, перевернуть кусочки на другую сторону, снова накрыть пленкой и еще раз отбить. Картофель нужно почистить и нарезать на тонкие кружочки. Также для этого можно использовать шинковку.

Переложите картофель в глубокую миску и залейте холодной водой, чтобы убрать крахмал. Тем временем почистьте лук, нарежьте его кольцами или тонко нарежьте.

Переложите картофель на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Стеклянную или керамическую форму для запекания смажьте маслом и выложите тонким слоем картофель.

Как делать картофельную запеканку (скриншот / Кулінарні витівки)

Подсолите и поперчите картофель, выложите на картофель лук, а на него - подсоленное мясо.

Как делать картофельную запеканку (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы сделать соус, натрите сыр и смешайте его со сметаной. Выложите соус верхним слоем запеканки и накройте посуду смоченным пергаментом, а затем фольгой.

Поставьте блюдо в разогретую до 200 градусов в духовку на 40 минут. После этого нужно снять фольгу и запекать блюдо еще в течение 20 минут.