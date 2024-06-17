Картопляна запіканка Пармантьє: рецепт французької страви з морепродуктами

Що потрібно для картопляної запіканки Пармантьє

Для того, щоб приготувати цю поживну і смачну страву з картоплі та морепродуктів на вечерю, потрібні такі інгредієнти:

риба - 600 г;

креветки - 50 г;

фенхель - 1/2 цибулини;

картопля (маленька) - 6 шт.;

яйця - 2 шт.;

цибуля-порей - 1 шт.;

шалот - 1 шт.;

печериці - 100 г;

горох - 100 г;

кріп - до смаку;

борошно - 40 г;

масло - 175 г;

молоко - 475 мл;

вершки - 150 мл;

лимонний сік - з 1 лимону;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати картопляну запіканку з морепродуктами

Попередньо відваріть у підсоленій воді і очистьте креветки. Промийте картоплю і зваріть її "в мундирі", без очищування. Після цього очистьте її, перекладіть до каструлі, і потовчіть її до стану пюре.

Розбийте в окрему миску яйця, відділивши жовток. Додайте до картоплі 75 г масла, жовтки, сіль та перець до смаку - і ретельно вимішайте суміш.

Очистьте цибулю-порей, фенхель, шалот і подрібніть їх або наріжте маленькими кубиками. Печериці промийте і наріжте тонкими пластинками. Рибу промийте і наріжте невеликими кубиками.

В каструлі з товстим дном розтопіть решту масла, всипте подрібнений фенхель, порей, шалот - і присмажте до розм'якшення, протягом 5 хвилин. Додайте нарізані печериці, сіль і перець. Перемішайте і готуйте все ще протягом 3 хвилин.

Після цього додайте в каструлю з грибами та цибулею борошно, готуйте приблизно хвилину, а потім повільно влийте вершки і молоко. Варіть все протягом 2 хвилин.

Додайте нарізану рибу, креветки, горошок, кріп та лимонний сік, перемішайте інгредієнти і перекладіть в форму для запікання. Викладіть зверху картоплю, розігрійте духовку до 220 градусів і запікайте страву до золотистої скоринки картоплі.