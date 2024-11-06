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Картопля з тушкованкою та бринзою: простий рецепт ситної страви з Гуцульщини

Середа 06 листопада 2024 17:35
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Картопля з тушкованкою та бринзою: простий рецепт ситної страви з Гуцульщини Як готувати картоплю з тушкованкою та бринзою по-гуцульськи (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Смажена картопля з тушкованкою - проста, популярна серед українців страва. Але картоплю можна зробити набагато смачнішою, додавши овочі та бринзу - обов'язковий інгредієнт багатьох гуцульських страв.

Про те, як готувати картоплю з тушкованкою та бринзою по-гуцульськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що треба для картоплі з тушкованкою та бринзою

Для того, щоб приготувати картоплю з бринзою, потрібні такі продукти:

  • тушкованка - 0,5 л
  • картопля - 1,2 кг
  • бринза - 150-250 г
  • помідори чері - 300 г
  • перець болгарський - 1 шт.
  • цибуля - 2-3 шт.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку

Як готувати картоплю з тушкованкою та бринзою

Щоб страва була ситною, рекомендують використовувати свинячу тушкованку. Її потрібно розігріти на пательні з товстими стінками, наприклад, на чавунній.

Вогонь слід зробити мінімальним. Інакше складно контролювати температуру і тушкованка може дуже швидко пригоріти.

Картопля з тушкованкою та бринзою: простий рецепт ситної страви з Гуцульщини

Як розігріти тушкованку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Картоплю потрібно почистити і нарізати на чотири або шість частин. Намагайтеся нарізати картоплю на шматочки однакового розміру, щоб страва приготувалася рівномірно.

Щоб картопля була смачніше, перед обсмажуванням її слід занурити в холодну воду. Це змиє зайвий крохмаль і допоможе уникнути злипання під час смаження.

Крім цього, тоді картопля буде м'якою всередині та більш хрусткою ззовні. Коли тушкованка виділить жир, всипте в пательню картоплю.

Картопля з тушкованкою та бринзою: простий рецепт ситної страви з Гуцульщини

Як смажити картоплю з тушкованкою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поки картопля смажиться, почистьте і наріжте соломкою цибулю. Це додасть страві солодкуватості.

Цибулю потрібно додати до страви за 5-7 хвилин до готовності картоплі. Тоді вона встигне розм'якшитися і підсмажитися, але не згорить.

Перець потрібно очистити від насіння і нарізати соломкою. Втім, не слід додавати його надто багато, щоб він не "перебив" смак інших інгредієнтів.

Картопля з тушкованкою та бринзою: простий рецепт ситної страви з Гуцульщини

Картопля з овочами смачніша (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли картопля матиме скоринку з одного боку, перемішайте її і всипте до пательні цибулю. За декілька хвилин додайте перець.

Смажте картоплю з тушкованкою протягом декількох хвилин, а тоді додайте помідори. Коли картопля буде майже готовою, всипте подрібнену бринзу.

Просмажте страву, помішуючи, протягом хвилини - і картоплю з тушкованкою та бринзою можна подавати до столу.

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