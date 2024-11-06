Картошка с тушенкой и брынзой: простой рецепт сытного блюда из Гуцульщины
Жареный картофель с тушенкой - простое, популярное среди украинцев блюдо. Но картошку можно сделать намного вкуснее, добавив овощи и брынзу - обязательный ингредиент многих гуцульских блюд.
О том, как готовить картошку с тушенкой и брынзой по-гуцульски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для картофеля с тушенкой и брынзой
Для того чтобы приготовить картофель с брынзой, нужны следующие продукты:
- тушенка - 0,5 л
- картофель - 1,2 кг
- брынза - 150-250 г
- помидоры черри - 300 г
- перец болгарский - 1 шт.
- лук - 2-3 шт.
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
Как готовить картофель с тушёнкой и брынзой
Чтобы блюдо было сытным, рекомендуют использовать свиную тушенку. Ее нужно разогреть на сковороде с толстыми стенками, например, на чугунной.
Огонь следует сделать минимальным. Иначе сложно контролировать температуру и тушенка может очень быстро пригореть.
Как разогреть тушенку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Картошку нужно почистить и нарезать на четыре или шесть частей. Старайтесь нарезать картофель на кусочки одинакового размера, чтобы блюдо приготовилось равномерно.
Чтобы картофель был вкуснее, перед обжариванием его следует погрузить в холодную воду. Это смоет лишний крахмал и поможет избежать слипания во время жарки.
Кроме этого, тогда картофель будет мягким внутри и более хрустящим снаружи. Когда тушенка выделит жир, всыпьте в сковороду картофель.
Как жарить картофель с тушенкой (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Пока картофель жарится, почистьте и нарежьте соломкой лук. Это придаст блюду сладковатости.
Лук нужно добавить в блюдо за 5-7 минут до готовности картофеля. Тогда он успеет размягчиться и поджариться, но не сгорит.
Перец нужно очистить от семян и порезать соломкой. Впрочем, не следует добавлять его слишком много, чтобы он не "перебил" вкус других ингредиентов.
Картофель с овощами вкуснее (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Когда картофель будет иметь корочку с одной стороны, перемешайте его и всыпьте в сковороду лук. Через несколько минут добавьте перец.
Жарьте картофель с тушенкой в течение нескольких минут, а затем добавьте помидоры. Когда картофель будет почти готов, всыпьте измельченную брынзу.
Прожарьте блюдо, помешивая, в течение минуты - и картофель с тушенкой и брынзой можно подавать к столу.
Недавно мы писали о том, как готовить сливочный суп с красной рыбой.
Кроме этого, рассказывали о том, как готовить рубленые котлеты со сливочно-грибным соусом.