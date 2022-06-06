Такой картофель употреблять в пищу нельзя: чем он опасен

Зеленый картофель

Зеленые пятна или окрас кожуры появляется, если овощ неправильно хранили. В таком картофеле активно выделяется токсин соланин, который и дает зеленый оттенок.

Наличие этого токсина очень опасно для здоровья и эксперты не рекомендуют срезать зараженные участки, так как токсин может попасть намного глубже. Он вызывает рвоту, першение в горле, тошноту, диарею, боли в желудке.

При таком отравление может понадобиться промывание желудка и лечение. В тяжелых случаях - госпитализации.

Проросший картофель

Ростки появляются во время неправильного хранения картофеля. И в пищу такой овощ не годится, его можно взять для посадки.

Дело в том, что никаких полезных веществ в таких клубнях уже нет, а вот вредные накапливаются в большом количестве. Кроме соланина в таком картофеле содержится еще и хаконин, который придает овощу горький и неприятный вкус.

При употреблении такого картофеля может подняться температура, начаться рвота. А еще - потеря ориентации в пространстве, сильная усталость и вялость.

Если сами клубни достаточно твердые, то ростки можно очистить и при сильной необходимости употребить в пищу. Если клубни мягкие, то не рискуйте своим здоровьем. Для домашних животных такой картофель тоже не годится, так как токсины могут их убить.

Погрызенный картофель

Дырки и другие повреждения на клубнях появляются от грызунов. Картофель любят мыши и крысы. Если вы заметили такие следы - не стоит употреблять его в пищу. Грызуны являются переносчиками многих опасных заболеваний, и есть риск заразиться инфекцией.

Мягкий картофель

Клубни картофеля должны быть твердые - это залог того, что овощ можно употреблять в пищу. Если овощ стал мягким и рыхлым, значит в нем огромное количество токсина соланина. И готовить из него блюда нельзя. Большое количество соланина ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Картофель, который долго хранился в холодильнике

В холодном месте весь крахмал в картофеле трансформируется в сахар. А при запекании или жарке такой сахар преобразуется в акриламид - опасный канцероген. Не храните картофель в очень холодных местах, а если овощ перемерз - не используйте его в пищу.

Влажный картофель

Если на картофеле в сухом помещении появились влажные пятна, а он имеет сладковатый запах - выбрасывайте овощи сразу, в них поселились грибки или бактерии.