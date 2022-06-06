Таку картоплю вживати в їжу не можна: чим вона небезпечна

Зелена картопля

Зелені плями або забарвлення шкірки з'являється, якщо овоч неправильно зберігали. У такій картоплі активно виділяється токсин соланін, який і дає зелений відтінок.

Наявність цього токсину дуже небезпечно для здоров'я й експерти не рекомендують зрізати заражені ділянки, бо токсин може потрапити набагато глибше. Він викликає блювоту, першіння в горлі, нудоту, діарею, болі в шлунку.

При такому отруєнні може знадобитися промивання шлунка і лікування. У важких випадках - госпіталізації.

Проросла картопля

Паростки з'являються під час неправильного зберігання картоплі. І в їжу такий овоч не годиться, його можна взяти для посадки.

Річ у тому, що ніяких корисних речовин в таких бульбах вже немає, а ось шкідливі накопичуються у великій кількості. Крім соланіну в такій картоплі міститься ще й хаконін, який надає овочу гіркий і неприємний смак.

При вживанні такої картоплі може піднятися температура, початися блювота. А ще - втрата орієнтації в просторі, сильна втома і млявість.

Якщо самі бульби досить тверді, то паростки можна очистити та при сильній необхідності вжити в їжу. Якщо бульби м'які, то не ризикуйте своїм здоров'ям. Для домашніх тварин така картопля теж не годиться, бо токсини можуть їх вбити.

Погризена картопля

Дірки та інші пошкодження на бульбах з'являються від гризунів. Картоплю люблять миші та щури. Якщо ви помітили такі сліди - не варто вживати її в їжу. Гризуни є переносниками багатьох небезпечних захворювань, і є ризик заразитися інфекцією.

М'яка картопля

Бульби картоплі повинні бути тверді - це запорука того, що овоч можна вживати в їжу. Якщо овоч став м'яким і пухким, значить в ньому величезна кількість токсину соланіну. І готувати з нього страви не можна. Велика кількість соланіну веде до серйозних проблем зі здоров'ям.

Картопля, яка довго зберігалася в холодильнику

У холодному місці весь крохмаль в картоплі трансформується в цукор. А при запіканні або смаженні такий цукор перетворюється в акриламід - небезпечний канцероген. Не зберігайте картоплю в дуже холодних місцях, а якщо овоч перемерз - не використовуйте його в їжу.

Волога картопля

Якщо на картоплі в сухому приміщенні з'явилися вологі плями, а вона має солодкуватий запах - викидайте овочі відразу, в них оселилися грибки або бактерії.