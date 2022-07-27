Картопля фрі як у МакДональдсі: перед смаженням проваріть в особливому розчині
Приготувати картоплю фрі як в МакДональдсі цілком реально, але треба знати про кілька нюансів. Адже перед смаженням картоплю треба проварити пару хвилин в спеціальному розчині.
Читайте нижче в матеріалі Styler покрокове приготування страви.
Як розповіли кулінари, така картопля виходить в міру хрусткою, золотистою, а всередині м’якою та дуже ароматною.
Інгредієнти:
- картопля,
- олія,
- вода,
- оцет,
- сіль,
- спеції.
Спосіб приготування:
Очистіть картоплю від шкірки, помийте її й наріжте соломкою.
Залийте водою та залиште на 30 хвилин, щоб із картоплі вийшов зайвий крохмаль.
Візьміть каструлю, налийте в неї 2 літри води, додайте 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку солі.
Доведіть воду до кипіння, киньте туди картоплю і проваріть в киплячій воді 2-3 хвилини.
Вийміть картоплю та викладіть її на паперові рушники, щоб прибрати вологу.
Обсмажте у фритюрі (або на сковорідці у великій кількості олії). Спершу додайте спеції (на ваш смак), далі вкиньте картоплю. Обсмажувати потрібно близько 1-2 хвилини.
Також пропонуємо ще один рецепт нижче на відео. Тут картоплю попередньо не відварюють, проте замочують в спеціальному розчині.
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