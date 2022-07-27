Картопля фрі як у МакДональдсі: перед смаженням проваріть в особливому розчині

Приготувати картоплю фрі як в МакДональдсі цілком реально, але треба знати про кілька нюансів. Адже перед смаженням картоплю треба проварити пару хвилин в спеціальному розчині.

Читайте нижче в матеріалі Styler покрокове приготування страви.

Як розповіли кулінари, така картопля виходить в міру хрусткою, золотистою, а всередині м’якою та дуже ароматною.

Інгредієнти:

картопля,

олія,

вода,

оцет,

сіль,

спеції.

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю від шкірки, помийте її й наріжте соломкою.

Залийте водою та залиште на 30 хвилин, щоб із картоплі вийшов зайвий крохмаль.

Візьміть каструлю, налийте в неї 2 літри води, додайте 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку солі.

Доведіть воду до кипіння, киньте туди картоплю і проваріть в киплячій воді 2-3 хвилини.

Вийміть картоплю та викладіть її на паперові рушники, щоб прибрати вологу.

Обсмажте у фритюрі (або на сковорідці у великій кількості олії). Спершу додайте спеції (на ваш смак), далі вкиньте картоплю. Обсмажувати потрібно близько 1-2 хвилини.

Також пропонуємо ще один рецепт нижче на відео. Тут картоплю попередньо не відварюють, проте замочують в спеціальному розчині.