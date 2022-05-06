Картофель или батат: что полезнее и почему

Многие из сторонников здорового питания вычеркивает из своего рациона привычную нам картошку и предпочитают батат - сладкий картофель, который якобы имеет сплошные преимущества.

Так ли это на самом деле, пишет Еatthis .

"Многие люди считают, что белый картофель не относится к здоровой обеденной тарелке, но это просто неправда... Запеченный или вареный картофель имеет некоторые серьезные пищевые преимущества", - говорит врач-диетолог Лорен Манакер.

Чем полезен батат

Батат внутри оранжевого цвета, ведь содержит бета-каротин, и это - важное преимущество.

Бета-каротин превращается в витамин А в организме, поэтому может поддерживать здоровую иммунную систему, здоровье костей, а также определенные аспекты здоровья зрения.

Также сладкий картофель содержит антиоксиданты, клетчатку и важные микроэлементы, такие как калий, витамин В6 и витамин С.

"Этот картофель является мощным источником витамина А, обеспечивая более 700% нормы потребления на порцию", - говорит врач.

В чем преимущества обычного картофеля

"Обычный белый картофель не лишен каких-либо питательных веществ, несмотря на распространенное мнение. Он содержит клетчатку, а также витамин С и калий - питательные вещества, которые необходимы для поддержания нашего здоровья в целом. Кроме того, как и сладкий картофель, в нем от природы мало жира и нет холестерина", - уверена медик.

Врач уверена, что и сладкий, и белый картофель приносят пользу для здоровья, и ни один из них не является "плохим выбором".

"Но если по-настоящему оценить питательные вещества, которые обеспечивают оба, сладкий картофель обеспечит больше питательных веществ, чем обычный", - говорит Манакер.

Батат содержит больше клетчатки, витамина А, витамина B6 и кальция по сравнению с белым картофелем. Но белый картофель имеет большее количество калия и витамина С.

Отметим, что батат проигрывает в Украине в цене обычной картошке. Так, за кило сладкого картофеля просят 80-115 грн, тогда как более привычный для нас картофель стоит от 10 до 50 грн за килограмм.