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Картопля чи батат: що корисніше і чому

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П'ятниця 06 травня 2022 15:20
Картопля чи батат: що корисніше і чому Колаж РБК-Україна: Картопля чи батат
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто з прибічників здорового харчування викреслює зі свого раціону звичну нам картоплю й віддає перевагу батату - солодкій картоплі, яка нібито має суцільні переваги.

Чи це так насправді, пише Еatthis.

"Багато людей вважають, що біла картопля не належить до здорової обідньої тарілки, але це просто неправда... Запечена чи варена картопля має деякі серйозні харчові переваги", - каже лікар-дієтолог Лорен Манакер.

Чим корисний батат

Батат всередині помаранчевого кольору, адже містить бета-каротин, і це - важлива перевага.

Бета-каротин перетворюється на вітамін А в організмі, тому може підтримувати здорову імунну систему, здоров'я кісток, а також певні аспекти здоров'я зору.

Також солодка картопля містить антиоксиданти, клітковину та важливі мікроелементи, такі як калій, вітамін В6 та вітамін С.

"Ця картопля є потужним джерелом вітаміну А, забезпечуючи понад 700% норми споживання на порцію", - каже лікар.

В чому переваги звичайної картоплі

"Звичайна біла картопля не позбавлена ​​будь-яких поживних речовин, незважаючи на поширену думку. Вона містить клітковину, а також вітамін С і калій - поживні речовини, які необхідні для підтримки нашого здоров'я в цілому. Крім того, як і солодка картопля, в ній від природи мало жиру і немає холестерину", - впевнена медик.

Лікар впевнена, що й солодка, й біла картопля приносять користь для здоров’я, і жодна з них не є "поганим вибором".

"Але якщо по-справжньому оцінити поживні речовини, які забезпечують обидва, солодка картопля забезпечить більше поживних речовин, ніж звичайна", - каже Манакер.

Батат містить більше клітковини, вітаміну А, вітаміну B6 і кальцію в порівнянні з білою картоплею. Але біла картопля має більшу кількість калію та вітаміну С.

Зазначимо, що батат програє в Україні в ціні звичайній картоплі. Так, за кіло солодкої картоплі просять 80-115 грн, тоді як більш звична для нас картопля коштує від 10 до 50 грн за кілограм.

Зазначимо, що нещодавно вчені дійшли висновку, що якби люди їли тільки один продукт, картопля була б єдиним способом вижити.

Раніше ми писали, як почистити картоплю в мундирі за дві секунди.

Також повідомлялося, як насправді треба мити фрукти й овочі.

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