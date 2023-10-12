З картки списують всі гроші: Козловський розповів, як Кондратюк забирає його військову зарплату

Чому списують гроші

За словами 38-річного співака, суди з Ігорем Кондратюком тривають уже понад 10 років.

Відомо, що у 2012 році він розірвав контракт і пішов від продюсера, але продовжив виконувати на концертах пісні, права на які належать Кондратюку. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав, тому зараз Козловський винен екс-продюсеру величезну суму.

Він заявив, що 1 мільйон вже виплатив, але потім з'явились нові позови. Тому він повинен ще виплатити колишньому продюсеру 2 мільйони.

Козловський заявив, що військова частина відраховує з його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень, ще "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.

"Проваджень кілька, тому після всіх відрахувань від зарплати залишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою карту, відразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю", - йдеться у повідомленні.

Співак говорить, що через таку ситуацію не може скидатися на потреби свого підрозділу на передовій. Кондратюк при цьому не схотів піти на зустріч аристу-військовослужбовцю.

"До Кондратюка звернулися з листом призупинити стягнення під час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все", - повідомив Віталій.

Артист не хоче спекулювати статусом військовослужбовця, тому й надалі виплачуватиме борг.

Що, за словами артиста, потрібно змінити

Він вважає, що слід змінити законодавство, щоб у військових не блокували карти та не знімали кошти.

"Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволять не "душити" військових стягненнями на час війни. А тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо наскільки непосильно це поєднувати - зрозуміють лише ті, хто сам чи чиї близькі служать", - пише Козловський.

Також він додав, що нині перебуває у Києві, оскільки його перевели в іншу частину.

"Не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше. Переможемо", - додав він.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)