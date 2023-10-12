С карты списывают все деньги: Козловский рассказал, как Кондратюк забирает его военную зарплату

Почему списывают деньги

По словам 38-летнего певца, суды с Игорем Кондратюком продолжаются уже более 10 лет.

Известно, что в 2012 году он расторг контракт и ушел от продюсера, но продолжил исполнять на концертах песни, права на которые принадлежат Кондратюку. Следствием стали судебные иски за нарушение авторских прав, поэтому Козловский виноват экс-продюсеру огромную сумму.

Он заявил, что 1 миллион уже выплатил, но затем появились новые иски. Поэтому он должен еще выплатить бывшему продюсеру 2 миллиона.

Козловский заявил, что военная часть отчисляет из его зарплаты процент на погашение исполнительных производств, еще "в пользу Кондратюка", и на штраф в госбюджет.

"Произведений несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карту, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", - говорится в сообщении.

Певец говорит, что из-за такой ситуации не может сбрасываться на нужды своего подразделения на передовой. Кондратюк при этом не захотел пойти на встречу аристу-военнослужащему.

"К Кондратюку обратились с письмом приостановить взыскание во время прохождения военной службы. Ответ был таков, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Вот и все", - сообщил Виталий.

Артист не хочет спекулировать статусом военнослужащего, поэтому и дальше будет выплачивать долг.

Что, по словам артиста, нужно изменить

Он считает, что следует изменить законодательство, чтобы у военных не блокировали карты и не снимали средства.

"Были бы справедливыми изменения в законодательстве, которые позволят не "душить" военных взысканиями на время войны. А временно приостановить их и продолжить уже после. Ибо насколько непосильно это совмещать - поймут только те, кто сам или чьи близкие служат", - пишет Козловский. .

Также он добавил, что сейчас находится в Киеве, поскольку его перевели в другую часть.

"Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше. Победим", - добавил он.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)