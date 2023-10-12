С карты списывают все деньги: Козловский рассказал, как Кондратюк забирает его военную зарплату

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал слухи, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него всю зарплату военного. Он заявил, что почти все средства сейчас списывают с карты сразу же после поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певца в Instagram.
По словам 38-летнего певца, суды с Игорем Кондратюком продолжаются уже более 10 лет.
Известно, что в 2012 году он расторг контракт и ушел от продюсера, но продолжил исполнять на концертах песни, права на которые принадлежат Кондратюку. Следствием стали судебные иски за нарушение авторских прав, поэтому Козловский виноват экс-продюсеру огромную сумму.
Он заявил, что 1 миллион уже выплатил, но затем появились новые иски. Поэтому он должен еще выплатить бывшему продюсеру 2 миллиона.
Козловский заявил, что военная часть отчисляет из его зарплаты процент на погашение исполнительных производств, еще "в пользу Кондратюка", и на штраф в госбюджет.
"Произведений несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карту, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", - говорится в сообщении.
Певец говорит, что из-за такой ситуации не может сбрасываться на нужды своего подразделения на передовой. Кондратюк при этом не захотел пойти на встречу аристу-военнослужащему.
"К Кондратюку обратились с письмом приостановить взыскание во время прохождения военной службы. Ответ был таков, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Вот и все", - сообщил Виталий.
Артист не хочет спекулировать статусом военнослужащего, поэтому и дальше будет выплачивать долг.
Он считает, что следует изменить законодательство, чтобы у военных не блокировали карты и не снимали средства.
"Были бы справедливыми изменения в законодательстве, которые позволят не "душить" военных взысканиями на время войны. А временно приостановить их и продолжить уже после. Ибо насколько непосильно это совмещать - поймут только те, кто сам или чьи близкие служат", - пишет Козловский. .
Также он добавил, что сейчас находится в Киеве, поскольку его перевели в другую часть.
"Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше. Победим", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская "размазала" Кондратюка, который забирает у Козловского военную зарплату.
Так в МВД показывали, как Козловский готовится уничтожать оккупантов.