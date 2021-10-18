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Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 19:00
Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры Украинские картины продают на Sotheby's за бешеные деньги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Картины украинских художников популярны во всем мире. Об этом в частности свидетельствует спрос на работы наших художников на известных арт-аукционах. Например, Sotheby's, который является одним из старейших аукционных домов мира.

Работы знаменитых украинцев, среди которых Иван Айвазовский, Мане-Кац, Николай Пимоненко, Иван Похитонов, Илья Репин, продавали на Sotheby's за большие деньги. И мы собрали самые яркие и дорогие лоты, которые ушли "с молотка", но о которых многие из нас даже не слышал.

Как именно выглядит топ украинских картин всех времен на Sotheby's - смотрите в материале Styler далее.

Украинская девочка с гусями

Картина Николая Бодаревского датирована 1892 годом. В ней художник из Одессы удачно сочетает мотивы пейзажной и жанровой живописи. Эту картину, которую неизвестный коллекционер приобрел за 181 250 фунтов стерлингов (а это более шести с половиной миллионов гривен), называют одним из лучших жанровых произведений Николая Корниловича.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Украинская девочка с гусями" (sothebys.com)

Украинский пейзаж ночью

Картина Ивана Айвазовского датирована 1870 годом. Именно в те времена выдающийся художник из Феодосии неоднократно обращался к теме украинского пейзажа.

"Даже в своем "сухом" пейзаже Айвазовский смог изобразить определенные морские мотивы. Правда, вместо мачт корабля, поднимающихся над водным горизонтом, здесь - паруса изящных ветряков Украины, которые возвышаются над бескрайними просторами полей", - говорится в описании картины, которую продали на Sotheby's за 228 тысяч фунтов.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Украинский пейзаж ночью" (sothebys.com)

Еще одна картина Айвазовского - "Волы в украинской степи" - была приобретена коллекционером за 85 250 фунтов стерлингов.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Волы в украинской степи" (sothebys.com)

Вечер в Украине

Первым владельцем картины украинского живописца и графика из Херсонщины Ивана Похитонова был Иван Тургенев. Писатель, кстати, был чрезвычайно важной фигурой в жизни Похитонова - приходился крестным отцом старшей дочери художника Веры. Ей впоследствии Тургенев передал этот ранний шедевр Похитонова.

Позже картина была продана на Sotheby's за 284 750 фунтов - это более 10 миллионов гривен.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Вечер в Украине" (sothebys.com)

Украинские церкви в Восточной Галичине

Эта картина из серии "Украинские церкви в Восточной Галичине" живописца Сергея Васильковского, который происходил из казацкого рода и часто путешествовал по Украине, была продана на арт-аукционе за 37 500 фунтов стерлингов.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Украинские церкви в Восточной Галичине" (sothebys.com)

Пейзаж со снопами

В свое время, а именно в 1962 году, всемирно известный художник Мане-Кац, родившийся в Кременчуге, нарисовал в Париже "Пейзаж со снопами (Paysage d'Ukraine)".

За эту картину коллекционер отдал 94 350 евро. К слову, в описании лота так называемый "украинский период" художника называют "оазисом в творчестве Мане-Каца".

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Пейзаж со снопами (Paysage d'ukraine)" (sothebys.com)

Вырубка леса вблизи Чугуева

Илья Репин в 1877 году изобразил в своей одноименной картине вырубку леса вблизи Чугуева. Именно в этот родной для себя городок художник с молодой женой и двумя дочерьми вернулись в 1876 году из Парижа, чтобы рисовать свои лучшие шедевры.

Эту картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтов стерлингов.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Вырубка леса близ Чугуева" (sothebys.com)

Заметим, что картины современных украинских художников тоже неплохо продаются.

Например, "Зайчик" из цикла "Украинские X-files" Василия Цаголова - одного из пионеров украинского видеоарта и перформанса - в начале июня 2009 года приобрели за 25 тысяч фунтов.

Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Картина "Зайчик" (sothebys.com)

Ранее мы писали, что в Украине продают уникальную 100-гривневую монету.

А также рассказывали о том, что украинец нашел редкую монету, которая стоит 10 тысяч.

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