Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Роботи знаменитих українців, серед яких Іван Айвазовський, Мане-Кац, Микола Пимоненко, Іван Похитонов, Ілля Рєпін, продавали на Sotheby's за великі кошти. І ми зібрали найяскравіші і найдорожчі лоти, що пішли "з молотка", але про які багато хто з нас навіть не чув.

Картини українських художників популярні у всьому світі. Про це зокрема свідчить попит на роботи наших митців на відомих арт-аукціонах. Наприклад, Sotheby's, який є одним з найстаріших аукціонних домів світу.

Як саме виглядає топ українських картин всіх часів на Sotheby's - дивіться у матеріалі Styler далі.

Українська дівчинка з гусьми

Картина Миколи Бодаревського датована 1892 роком. У ній митець з Одеси вдало поєднує мотиви пейзажного та жанрового живопису. Цю картину, яку невідомий колекціонер придбав за 181 250 фунтів стерлінгів (а це більше шести з половиною мільйонів гривень), називають одним з найкращих жанрових творів Миколи Корниловича.

Картина "Українська дівчинка з гусьми" (sothebys.com)

Український пейзаж вночі

Картина Івана Айвазовського датована 1870 роком. Саме у ті часи видатний художник з Феодосії неодноразово звертався до теми українського пейзажу.

"Навіть у своєму "сухому" пейзажі Айвазовський зміг зобразити певні морські мотиви. Щоправда, замість щогл корабля, які підіймаються над водним горизонтом, тут - вітрила витончених вітряків України, що височать над безкраїми просторами полів", - йдеться у описі картини, яку продали на Sotheby's за 228 тисяч фунтів.

Картина "Український пейзаж вночі" (sothebys.com)

Ще одна картина Айвазовського - "Воли в українському степу" - була придбана колекціонером за 85 250 фунтів стерлінгів.

Картина "Воли в українському степу" (sothebys.com)

Вечір в Україні

Першим власником картини українського живописця та графіка з Херсонщини Івана Похитонова був Іван Тургенєв. Письменник, до речі, був надзвичайно важливою постаттю в житті Похитонова - приходився хрещеним батьком старшої дочки художника Віри. Їй згодом Тургенєв передав цей ранній шедевр Похитонова.

Пізніше картина була продана на Sotheby's за 284 750 фунтів - це більше 10 мільйонів гривень.

Картина "Вечір в Україні" (sothebys.com)

Українські церкви у Східній Галичині

Ця картина з серії "Українські церкви у Східній Галичині" живописця Сергія Васильківського, який походив з козацького роду і часто подорожував Україною, була продана на арт-аукціоні за 37 500 фунтів стерлінгів.

Картина "Українські церкви у Східній Галичині" (sothebys.com)

Пейзаж зі снопами

Свого часу, а саме 1962 року, всесвітньо відомий художник Мане-Кац, який народився у Кременчуці, намалював у Парижі "Пейзаж зі снопами (Paysage d'Ukraine)".

За цю картину колекціонер віддав 94 350 євро. До слова, у описі лота так званий "український період" художника називають "оазисом у творчості Мане-Каца".

Картина "Пейзаж зі снопами (Paysage d'Ukraine)" (sothebys.com)

Вирубка лісу поблизу Чугуєва

Ілля Рєпін у 1877 році зобразив у своїй однойменній картині вирубку лісу поблизу Чугуєва. Саме у це рідне для себе містечко художник з молодою дружиною та двома доньками повернулися 1876 року з Парижа, щоб малювати свої кращі шедеври.

Цю картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтів стерлінгів.

Картина "Вирубка лісу поблизу Чугуєва" (sothebys.com)

Зауважимо, що картини сучасних українських митців теж непогано продаються.

Наприклад, роботу "Зайчик" з циклу "Українські X-files" Василя Цаголова - одного з піонерів українського відеоарту та перформансу - на початку червня 2009 року придбали за 25 тисяч фунтів.

Картина "Зайчик" (sothebys.com)