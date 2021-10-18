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Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

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Понеділок 18 жовтня 2021 19:00
Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври Українські картини продають на Sotheby's за шалені гроші (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Картини українських художників популярні у всьому світі. Про це зокрема свідчить попит на роботи наших митців на відомих арт-аукціонах. Наприклад, Sotheby's, який є одним з найстаріших аукціонних домів світу.

Роботи знаменитих українців, серед яких Іван Айвазовський, Мане-Кац, Микола Пимоненко, Іван Похитонов, Ілля Рєпін, продавали на Sotheby's за великі кошти. І ми зібрали найяскравіші і найдорожчі лоти, що пішли "з молотка", але про які багато хто з нас навіть не чув.

Як саме виглядає топ українських картин всіх часів на Sotheby's - дивіться у матеріалі Styler далі.

Українська дівчинка з гусьми

Картина Миколи Бодаревського датована 1892 роком. У ній митець з Одеси вдало поєднує мотиви пейзажного та жанрового живопису. Цю картину, яку невідомий колекціонер придбав за 181 250 фунтів стерлінгів (а це більше шести з половиною мільйонів гривень), називають одним з найкращих жанрових творів Миколи Корниловича.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Українська дівчинка з гусьми" (sothebys.com)

Український пейзаж вночі

Картина Івана Айвазовського датована 1870 роком. Саме у ті часи видатний художник з Феодосії неодноразово звертався до теми українського пейзажу.

"Навіть у своєму "сухому" пейзажі Айвазовський зміг зобразити певні морські мотиви. Щоправда, замість щогл корабля, які підіймаються над водним горизонтом, тут - вітрила витончених вітряків України, що височать над безкраїми просторами полів", - йдеться у описі картини, яку продали на Sotheby's за 228 тисяч фунтів.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Український пейзаж вночі" (sothebys.com)

Ще одна картина Айвазовського - "Воли в українському степу" - була придбана колекціонером за 85 250 фунтів стерлінгів.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Воли в українському степу" (sothebys.com)

Вечір в Україні

Першим власником картини українського живописця та графіка з Херсонщини Івана Похитонова був Іван Тургенєв. Письменник, до речі, був надзвичайно важливою постаттю в житті Похитонова - приходився хрещеним батьком старшої дочки художника Віри. Їй згодом Тургенєв передав цей ранній шедевр Похитонова.

Пізніше картина була продана на Sotheby's за 284 750 фунтів - це більше 10 мільйонів гривень.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Вечір в Україні" (sothebys.com)

Українські церкви у Східній Галичині

Ця картина з серії "Українські церкви у Східній Галичині" живописця Сергія Васильківського, який походив з козацького роду і часто подорожував Україною, була продана на арт-аукціоні за 37 500 фунтів стерлінгів.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Українські церкви у Східній Галичині" (sothebys.com)

Пейзаж зі снопами

Свого часу, а саме 1962 року, всесвітньо відомий художник Мане-Кац, який народився у Кременчуці, намалював у Парижі "Пейзаж зі снопами (Paysage d'Ukraine)".

За цю картину колекціонер віддав 94 350 євро. До слова, у описі лота так званий "український період" художника називають "оазисом у творчості Мане-Каца".

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Пейзаж зі снопами (Paysage d'Ukraine)" (sothebys.com)

Вирубка лісу поблизу Чугуєва

Ілля Рєпін у 1877 році зобразив у своїй однойменній картині вирубку лісу поблизу Чугуєва. Саме у це рідне для себе містечко художник з молодою дружиною та двома доньками повернулися 1876 року з Парижа, щоб малювати свої кращі шедеври.

Цю картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтів стерлінгів.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Вирубка лісу поблизу Чугуєва" (sothebys.com)

Зауважимо, що картини сучасних українських митців теж непогано продаються.

Наприклад, роботу "Зайчик" з циклу "Українські X-files" Василя Цаголова - одного з піонерів українського відеоарту та перформансу - на початку червня 2009 року придбали за 25 тисяч фунтів.

Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври

Картина "Зайчик" (sothebys.com)

Раніше ми писали, що в Україні продають унікальну 100-гривневу монету.

А також розповідали про те, що українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч.

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