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Картина відомого художника вартістю півмільйона доларів майже 100 років існувала під чужим авторством

Дорогоцінна картина видатного художника 100 років існувала під чужим іменем (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Неймовірна детективна історія сталась з аквареллю, яку вважали твором видатного художника Джона Раскіна. Картину 100 років передавали з колекції в колекцію, поки допитлива оцінювачка зі служби оцінки аукціонного дому не побачила дику помилку.

Як так сталося, що понад 100 років авторство картини приписували зовсім іншому художнику, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All that’s interesting.

В онлайн-службу оцінки аукціонного дому Christies надіслали акварель, авторством якої вказувався вікторіанський художник Джон Раскін. Експерт оцінки Розі Джарві запідозрила, що щось з картиною не так.

Вона почала детально вивчати акварель і зрозуміла, що дивиться на щось особливе. Робота, яку помилково приписували Раскіну, насправді виявилася давно втраченим твором відомого Дж. М. В. Тернера.

Картина "Підхід до Венеції" або "Венеція з лагуни" був написаний приблизно у 1840 році й зараз вона може бути продана з аукціону за суму від 300 000 до 500 000 доларів, а це в 10 разів більше, ніж очікував її власник.


Підхід до ВенеціїВенеція з лагуниChristie's)

Нинішній власник, як не побажав розкривати своє ім'я, є нащадком відомого британського інженера 20 століття Хеддона С. Адамса. Адамс був захоплений роботами Джона Раскіна і навіть казав, що колекціонування його картин - це єдина його розкіш.

Саме цю акварель Адамс придбав у 1930 році й він був впевнений, що це робота Раскіна. Відтоді картина залишалася в його родині. Експерти не виключають, що Адамс міг знати справжнього автора картини, але у каталоги чомусь записали автором Раскіна.

"Зображення було поганим, а картина була за старим склом, яке мало зеленуватий відтінок. Однак у мене був інстинкт, завдяки сильним мазкам пензля, економії лінії та палітри", - розповіла експертка з оцінки.

Вона покликала ще одного спеціаліста, який розуміється на картинах Тернера і вони вдвох ще раз ретельно оглянули акварель. Папір, який був використаний для картини, збігався з тим, який використовував Тернер в інших творах з зображенням Венеції.

Діапазон значень робіт Тернера в минулому дуже різнився. Деякі його картини були продані на аукціоні за понад 1 млн доларів, а інші - за значно меншу ціну.

Але у будь-якому випадку, ціна знайденої акварелі буде у 10 разів дорожче, ніж картина Раскіна. А незвичайна історія робить цей твір ще більш цікавим для колекціонерів.

У 2023 році ескіз Тернера під назвою "Схід сонця над морем" оцінювали від 730 000 до 975 000 доларів, а зрештою він був проданий за 1,2 млн доларів.

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