Картина известного художника стоимостью полмиллиона долларов почти 100 лет существовала под чужим авторством

В онлайн-службу оценки аукционного дома Christies прислали акварель, авторством которой указывался викторианский художник Джон Раскин. Эксперт оценки Рози Джарви заподозрила, что что-то с картиной не так.

Она начала детально изучать акварель и поняла, что смотрит на нечто особенное. Работа, которую ошибочно приписывали Раскину, на самом деле оказалась давно утраченным произведением известного Дж. М. В. Тернера.

Картина "Подход к Венеции" или "Венеция из лагуны" была написана примерно в 1840 году и сейчас она может быть продана с аукциона за сумму от 300 000 до 500 000 долларов, а это в 10 раз больше, чем ожидал ее владелец.



Подход к ВенецииВенеция из лагуныChristie's)

Нынешний владелец, не пожелавший раскрывать свое имя, является потомком известного британского инженера 20 века Хэддона С. Адамса. Адамс был восхищен работами Джона Раскина и даже говорил, что коллекционирование его картин - это единственная его роскошь.

Именно эту акварель Адамс приобрел в 1930 году и он был уверен, что это работа Раскина. С тех пор картина оставалась в его семье. Эксперты не исключают, что Адамс мог знать настоящего автора картины, но в каталоги почему-то записали автором Раскина.

"Изображение было плохим, а картина была за старым стеклом, которое имело зеленоватый оттенок. Однако у меня был инстинкт, благодаря сильным мазкам кисти, экономии линии и палитры", - рассказала эксперт по оценке.

Она позвала еще одного специалиста, который разбирается в картинах Тернера и они вдвоем еще раз тщательно осмотрели акварель. Бумага, которая была использована для картины, совпадала с той, которую использовал Тернер в других произведениях с изображением Венеции.

Диапазон значений работ Тернера в прошлом очень различался. Некоторые его картины были проданы на аукционе за более 1 млн долларов, а другие - за значительно меньшую цену.

Но в любом случае, цена найденной акварели будет в 10 раз дороже, чем картина Раскина. А необычная история делает это произведение еще более интересным для коллекционеров.

В 2023 году эскиз Тернера под названием "Восход солнца над морем" оценивали от 730 000 до 975 000 долларов, а в итоге он был продан за 1,2 млн долларов.