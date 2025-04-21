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Карти Таро назвали чотири знаки Зодіаку, які спіймають удачу за хвіст

Гороскоп на 22 квітня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

У вівторок, 22 квітня, представники чотирьох знаків Зодіаку можуть сміливо розраховувати на потужний енергетичний поштовх, нові можливості та приємні сюрпризи.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача 22 квітня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Овен

22 квітня принесе Овнам нові можливості в кар'єрі або фінансах. Ви можете отримати пропозицію, на яку давно чекали, або помітите шанс, який раніше вислизав. Головне - не зволікати й одразу діяти. Ваш природний запал і впевненість у собі допоможуть отримати бажане.

Близнюки

Близнюкам карти Таро пророкують вибух енергії та натхнення. Це прекрасний день для початку нового проєкту, подорожі, стосунків. Ви будете в центрі уваги, тому не бійтеся проявити ініціативу. Особливо сприятливими будуть зустрічі з новими людьми та несподівані ідеї.

Діва

Для Дів 22 квітня може стати днем фінансового прориву або професійного зростання. Вам варто звернути увагу на підказки долі - це може бути точна розмова, знайомство або нова пропозиція. Ваша старанність і прагматизм дадуть плоди, якщо поєднаєте їх із вірою у власні сили. Не виключайте приємні сюрпризи - вони теж частина успіху.

Стрілець

У Стрільців з'явиться можливість зробити важливий крок до мрії. Ви отримаєте натхнення, ясність думок і знак від Всесвіту, який вкаже правильний напрямок. Це ідеальний час, щоб ризикнути, якщо серце підказує, що "час настав". Ваш оптимізм і рішучість будуть головними союзниками.

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Tarot, Your Tango.

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