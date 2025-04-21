Ці знаки Зодіаку приречені на скандали: найгірші пари по гороскопу, які не будуть щасливими разом

Астрологи вважають, що певні знаки Зодіаку несумісні між собою й рідко уживаються разом. Такі пари за гороскоп буквально приречені на скандали та постійні сварки.

Овен і Водолій

Ця пара - зіткнення двох світів. Овен прямий, різкий і дієвий, для нього важливо брати ініціативу й не озиратись. Водолій - чутливий, обережний і потребує емоційної безпеки. Їм складно розуміти одне одного, через що сварки просто неминучі.

Овен може легко сказати щось, що глибоко ранить Водолія, і навіть не помітити цього. А Водолій замовкає, накопичує образи, а потім вибухає, коли вже пізно щось лагодити. У побуті це стає постійним джерелом напруги: один квапить, інший гальмує. І якщо немає терпіння й емпатії з обох боків, то стосунки перетворюються на хронічний конфлікт.

Близнюки та Козоріг

Це пара, якій наче й цікаво одне з одним, але дуже швидко виникають непорозуміння. Близнюки легкі на підйом, живуть тут і зараз, можуть змінити плани в останню хвилину і не вбачають у цьому проблеми. Козоріг - про структуру, надійність, розклад, стабільність, його дратує хаос партнера.

А Близнюки не витримують того, що кожен крок треба обґрунтовувати й пояснювати. Проблема не в тому, що вони не люблять, а в тому, що люблять по-різному. Близнюки хочуть емоцій і гри, а Козоріг - спокою і чіткого плану. Згодом один почувається скуто, інший - знецінено.

Лев і Скорпіон

Це стосунки, які на старті здаються ідеальними. Обидва пристрасні, сильні, харизматичні, звикли бути лідерами - спершу це їх захоплює, але з часом починається боротьба за владу. Лев хоче бути центром уваги, потребує визнання й підтримки. А Скорпіон жадає контролю, глибини.

Коли Лев не отримує достатньо емоційного фідбеку, він починає вимагати, ображатись, драматизувати. Скорпіон реагує жорстко, часто холодно й мстиво. Це ті стосунки, де на поверхні пристрасть і шоу, а всередині - постійна боротьба. І якщо не з’явиться повага, щирість і бажання працювати над собою - буде красиво, але дуже токсично.