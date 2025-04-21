Таро-гороскоп на тиждень. Хто почне життя з чистого аркуша, а на кого чекає робота над помилками

Новий тиждень, який розпочався 21 квітня і триватиме до 27 квітня, обіцяє багатьом знакам Зодіаку позитивні зміни. Близнюки нарешті зустрінуть другу половинку, Скорпіони зважаться на зміни, а Овнам необхідно шукати в усьому баланс.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Овен

Цього тижня зверніть увагу на баланс у стосунках - як особистих, так і професійних. Вдячність, взаємність і повага - ключові маркери, на які необхідно орієнтуватися. Якщо ви постійно віддаєте, але не отримуєте нічого у відповідь, можливо, час переглянути ці зв'язки.

Телець

Це період, коли необхідно не просто чекати змін, а активно їх ініціювати. Уявіть, яким ви хочете бачити своє життя - і дійте так, ніби бажане вже стало реальністю. Карта Таро, яка випала вам, радить не боятися ризикувати та брати на себе ініціативу.

Близнюки

Новий тиждень для Близнюків може принести емоційне піднесення, зміни в особистому житті та нові знайомства. У цей період можуть виникнути перспективи розширення сім'ї - як у буквальному сенсі, так і в емоційному: нові стосунки, спільні плани, поява домашніх улюбленців. Є велика ймовірність зустріти людей знаків Тельця або Терезів і швидко знайти з ними спільну мову.

Рак

Цей тиждень стане для Раків важливим етапом емоційного очищення і завершення старих конфліктів. Карта Таро, яка випала вам, символізує внутрішню боротьбу, напругу у стосунках і необхідність остаточного вирішення ситуацій, які давно не давали спокою. Важливо відпустити минуле, не триматися за образи та не повертатися до зруйнованих сценаріїв.

Лев

На Левів цього тижня чекає період важливих внутрішніх рішень. Карта Таро вказує на роздуми, сумніви та переосмислення цінностей, зокрема, у сфері дружби, професійних пріоритетів і бачення власного майбутнього. Не прагніть усе змінити одразу. Почніть з малого - тестуйте нові підходи, пробуйте різні формати взаємодії, шукайте нові рішення. Помиляйтеся, аналізуйте, відкидайте зайве. Навіть поступові кроки здатні привести до великого результату.

Діва

Цього тижня Дівам варто звернути увагу на сферу дружби та соціального життя. Сезон Тельця відкриває можливість "перезавантажити" коло спілкування: відновити давні зв'язки, знайти нові захоплення або влаштувати що-небудь спонтанне і веселе. Не бійтеся проявляти себе - дозвольте собі грайливість, творчість і легкість.

Терези

З 21 по 27 квітня ви перебуваєте на етапі активного просування: це може бути особисте життя, робота або побут. Поставте собі мету, розбийте її на малі етапи та починайте діяти. Пам'ятайте, що зараз ідеальний час для планування і реалізації. Зараз для вас настала можливість здійснити важливі зміни й домогтися бажаного.

Скорпіон

Карта Таро, яка випала вам - це сигнал, що ви зараз перебуваєте на порозі важливих рішень, які можуть торкнутися вашої кар'єри, стосунків або фінансів. Для Скорпіонів це можливість випробувати себе на предмет сил і спокус. Важливо знати, чого ви хочете й усвідомлювати всі можливі наслідки. Це не просто можливість діяти - це виклик, щоб побачити, чи дійсно ви готові до того, що настане після цих виборів.

Стрілець

Цього тижня варто усвідомити, що всі необхідні ресурси вже є у вас під рукою. Цей період - ідеальний час для того, щоб узяти ініціативу у свої руки, не чекаючи найкращих моментів. Сезон Тельця сприяє активним крокам і впевненому руху вперед. Не відкладайте, не шукайте виправдань. Тепер найкращий час для змін і нових досягнень.

Козоріг

Настав час проаналізувати фінансові або кар'єрні плани, зайнятися поліпшенням свого будинку чи квартири або ж підготувати приємний сюрприз для когось особливого. Карта Таро, яка випала вам, радить ізолюватися від галасливого світу, щоб сфокусуватися на важливому. У тиші народжуються найкращі рішення - саме там, де Козоріг справді ефективний.

Водолій

Будьте відкриті до нових вражень, не бійтеся імпровізувати. Вам може надійти несподіване запрошення на свято або зустріч - не відмовляйтеся, навіть якщо плани здаються імпульсивними. Особливу увагу слід звернути на людей вогненних знаків - Левів, Овнів і Стрільців. Вони можуть стати джерелом яскравих емоцій або навіть нових ідей.

Риби

Для Риб цей тиждень стане періодом активної взаємодії та командної роботи. Саме через спілкування з іншими ви зможете домогтися значного прогресу в реалізації своїх цілей на 2025 рік. Не ізолюйтеся - виходьте в люди, шукайте партнерів, обмінюйтеся ідеями. Ваші зв'язки зараз - це не просто комунікація, а фундамент майбутніх успіхів.