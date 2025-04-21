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Кар'єра, гроші, стосунки: для 4 знаків Зодіаку починається період великих можливостей

Понеділок 21 квітня 2025 12:00
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Кар'єра, гроші, стосунки: для 4 знаків Зодіаку починається період великих можливостей Яким знакам Зодіаку пощастить уже до кінця весни (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи попереджають: друга половина квітня і початок травня принесуть значні зміни для чотирьох знаків Зодіаку. На них чекають прорив у кар'єрі, фінансові надходження, нові знайомства і навіть переломні моменти в особистому житті.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про які знаки Зодіаку йдеться.

Близнюки

У Близнюків відкривається потужне вікно для кар'єрного зростання. Вас можуть помітити впливові люди, з'явиться шанс проявити себе у важливому проєкті або змінити роботу на більш прибуткову. Не бійтеся відповідальності - саме вона стане ключем до нового рівня. В особистому житті настає період щирості, що дасть змогу зміцнити стосунки.

Лев

Для Левів настає час грошової стабільності та зростання. Імовірні несподівані надходження, премії або вигідні інвестиції. Можливий прорив у творчих сферах або власному бізнесі. У стосунках - пристрасні моменти, нові знайомства або друге дихання в наявному союзі.

Діва

Діви нарешті відчують, що ситуація виходить з етапу застою. У вас з'явиться ясність у тому, куди рухатися далі - і в роботі, і в особистому. Пропозиція, на яку ви давно чекали, може з'явитися раптово. Важливо не упустити свій шанс. У фінансах - стабільність, із тенденцією до поліпшення.

Терези

Для Терезів це ідеальний період, щоб вийти з тіні. Вас почують, ваші зусилля оцінять. У стосунках можливі важливі розмови, які допоможуть зробити правильний вибір. Астрологи радять бути відкритими до нового: і в діловій сфері, і в особистій. Імовірний початок чогось великого - нового проєкту або нового кохання.

Порада від астрологів: ці зміни можуть бути як подарунком, так і викликом. Не бійтеся ухвалювати рішення, ризикувати та вірити в себе - саме це відкриє двері до нових можливостей.

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