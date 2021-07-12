"Карта киевлянина": как ее получить и что она дает
"Карта киевлянина" доступна всем жителям столицы. Она одновременно является платежной картой и носителем персональных данных держателя карты. Такая карта будет очень полезна льготным категориям жителей столицы. С ее помощью можно получить различные скидки.
Подробней о преимуществах карты, и о том, как ее получить – читайте в нашем материале ниже.
Кто может получить "Карту киевлянина"
Оформить карту могут все зарегистрированные в Киеве граждане Украины. При этом в декабре 2018 года расширили список тех, кто может получить "Карту киевлянина":
- внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве;
- лица, которые официально работают в столице;
- студенты;
- родители (опекуны) детей, которые учатся в школах Киева.
Как оформить карту
Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт или документ, который его заменяет;
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников)
- справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников)
- цветное фото 3х4 (при условии отсутствия качественного фото, вклеенного в паспорт).
Какие возможности предоставляет "Карта киевлянина"
Возможность верификации по Bank ID для получения административных услуг через Интернет.
Доступ к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина":
- С ее помощью можно записать ребенка в детский сад на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. С картой также будет преимущество в электронной очереди. Кроме того, содержание ребенка в саду будет оплачивать город.
- Также можно оплачивать коммунальные платежи в "Ощад 24/7", на сайте ГИВЦ и через ЦКС.
- Она позволяет проголосовать за петиции и общественный бюджет.
Карта также представляет собой электронный билет. Она дает право на проезд в общественном транспорте Киева. При этом льготники имеют право на бесплатный проезд.
Владелец "Карты киевлянина" может получить скидки в торгово-сервисных сетях:
- "Социальный хлеб" идет со скидкой от 20 до 70%. Это зависит от категории льготника.
- В магазинах "Билла", "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" скидка 3-7%.
Скидки от 5 до 50% также можно получить в муниципальных театрах и музеях Киева.
В столичном зоопарке "Карта киевлянина" позволяет получить скидку до 50%.
В сети аптек "Фармация" владельцам "Карты киевлянина" продают лекарства по специальным ценам.
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