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Карпаты завалило снегом: зима наконец-то наступила (фото)

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 14:31
Карпаты завалило снегом: зима наконец-то наступила (фото)
Карпаты завалило снегом (фото: dsns.gov.ua)

На Западной Украине наконец-то настала зима и выпал снег

В Карпатах наконец-то выпал долгожданный снег, которого так ждали всю зиму. Теперь с уверенностью можно сказать, что на Западной Украине наступила зима. Снежные осадки продолжают идти по состоянию на 12:00 26 февраля. Тепература воздуха в горах также опустилась до минусовой. Об этом сообщается на странице Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Также на страничке опубликовали свежий снимок заснеженных вершин, на котром можно увидеть огромное количество снега.

"По состоянию на 08:00 26.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Падает мелкий снег. Ветер юго-западный 13 м/с. Температура воздуха -2°С", - написали на странице.

Карпаты завалило снегом: зима наконец-то наступила (фото)В Карпаты пришла зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Как мы ранее писали, 26 февраля синоптики прогнозировали в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек. Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Также в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупредили о сильном дожде и штормовом ветре в Карпатах
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