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Карпати завалило снігом: зима нарешті настала (фото)

STYLERЖиття    26.02.2020 - 14:31
Карпати завалило снігом: зима нарешті настала (фото)
Карпати завалило снігом (фото: dsns.gov.ua)

На Західній Україні нарешті настала зима і випав сніг

У Карпатах нарешті випав довгоочікуваний сніг, якого так чекали всю зиму. Тепер з упевненістю можна сказати, що на Західній Україні настала зима. Снігові опади продовжують йти за станом на 12:00. 26 лютого. Температура повітря в горах також опустилася до мінусової. Про це повідомляється на сторінці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Також на сторінці опублікували свіжий знімок засніжених вершин, на якому можна побачити величезну кількість снігу.

"За станом на 08:00 26.02.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Падає дрібний сніг. Вітер південно-західний, 13 м/с. Температура повітря -2°С", - написали на сторінці.

Карпати завалило снігом: зима нарешті настала (фото)В Карпати прийшла зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Як ми раніше писали, 26 лютого синоптики прогнозували у південно-східній частині Карпат прогнозують пориви вітру 15-20 метрів в секунду, на високогір'ї очікується до 25-30 м/сек. Вдень в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Також у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

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