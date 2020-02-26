ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах

Новости » Общество     26.02.2020 - 08:26
Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Ожидаются порывы ветра до 30 м/с

В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек. Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Кроме того, сегодня в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине существенно потеплеет, однако в западных областях возможны дожди. Температура днем будет колебаться от +7 до +14 градусов. В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +9 до +11 градусов.

Также РБК-Украина писало, что высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Добавим, что ранее спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды. В Карпатах прогнозировали сильные порывы ветра и метель.

В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, пострадавшая в коме Оборванные ЛЭП, поваленные деревья и жертва стихии: последствия урагана в Украине
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь