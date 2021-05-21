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Карпаты в конце мая замело снегом: появилось эпичное фото

Автор: Людмила Жукова

Зима на Западной Украине не собирается отступать. Так, 21 мая на высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван, остается лежать снег, а температура воздуха опустилась до -1 градуса мороза.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 7:15 21.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -1°С", — сказано в сообщении.

На фотографии мы можем увидеть, заметенную снегом землю и траву.

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы отметили, что весна уже слишком задержалась в нашей стране, ведь сейчас конец мая.

  • Я все чекаю, коли буде Піп Іван без снігу і можна буде визнати, що весна таки прийшла. Вже небагато лишалося, і на тобі.
  • Йшов 21 день шостого місяця зими..
  • Урааа!!! Знову зима.
  • Опять зима!

Как мы ранее сообщали, синоптик рассказала, что в Украину идет солнце и тепло. Она сообщила, где в стране ждать майской погоды.

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