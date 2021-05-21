Карпаты в конце мая замело снегом: появилось эпичное фото

"По состоянию на 7:15 21.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -1°С", — сказано в сообщении.

На фотографии мы можем увидеть, заметенную снегом землю и траву.

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы отметили, что весна уже слишком задержалась в нашей стране, ведь сейчас конец мая.