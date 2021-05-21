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В Украину идет солнце и тепло: где на выходных ждать майскую погоду

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Пятница 21 мая 2021 10:48
В Украину идет солнце и тепло: где на выходных ждать майскую погоду Погода в Украине на выходных порадует теплом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 22 мая, в субботу, порадует жителей страны солнцем и теплом и настоящими весенними градусами. Температура воздуха будет очень комфортной и повысится до +24 градусов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу вся страна будет наслаждаться чудесной погодой и ярким солнцем.

"В субботу вся Украина погрузится в солнце, сухую погоду и тепло. Воздух будет комфортным, в течение дня ожидается от +20 до +24 градусов, в западных областях от +17 до +22 градусов. В воскресенье на юго-востоке Украины будет теплым - от +23 до +26 градусов", - рассказала синоптик.

Дождей 22 мая не прогнозируется, только на западе страны вероятен дождь с грозой. Эксперт предупредила о важном нюансе - завтра в западных областях порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых порывов, 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 23 мая погода в Украине изменится. Дожди пройдут на западе страны, на севере и в центральной ее части, кроме Днепропетровской области.

"Этот атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западных областях Украины, на Север и в Центр, кроме Днепропетровщины. На Юге и Востоке удержится сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха останется примерно в субботних пределах, - отметила Диденко.

В киеве в субботу, 22 мая, ожидается солнечная погода с температурой воздуха от +20 до +23 градусов.

"А в воскресенье в Киеве появится дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит от +18 до +21 градуса", - предупредила синоптик.

Как мы писали ранее, в Украину ворвется антициклон Vesna и принесет кардинальную смену погоды.

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